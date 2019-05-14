Madonna'dan boykot çağrılarına yanıt

Filistin destekçisi bir grup, ABD’li şarkıcı Madonna’ya Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesi çağrısında bulundu. Boykot çağrılarına ilişkin açıklama yapan Madonna, dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı konuşmayı bırakmayacağını belirterek, “Bazılarının siyasi gündemine uymak için müziği asla bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ihlallerine karşı konuşmayı bırakmayacağını belirten Madonna, “Bu bölgede hayatını kaybeden masum insanları ve politik hedefler doğrultusunda sık yaşanan çatışmalar ve şiddet olaylarını duyduğumda kalbim kırılıyor. Yakında bu korkunç yıkım döngüsünden kurtulacağımız ve barışa doğru yeni bir yol oluşturacağımızı umuyorum ve dua ediyorum” dedi.

Tüm boykot çağrılarına rağmen Madonna, İsrail’de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahneye çıkacağını, bazılarının siyasi gündemine uymak için müziği asla bırakmayacağını belirtti. Madonna, önümüzdeki cumartesi günü finali yapılacak Eurovision'da misafir sanatçı olarak sahne alacak.