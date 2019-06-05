Enes Batur'a kötü haber

Görünen o ki ünlü sosyal medya fenomeninin rol arkadaşı Damla Aslanalp aracılığıyla yaptığı evlilik reklamı da işe yaramadı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman gişede umduğunu bulamadı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanımlanan Enes Batur Sungurtekin'in Youtube'daki takipçi sayısı tam tamına 10 milyon 350 bin 352...

Enes Batur Sungurtekin'in ilk filmi olan 2018 yapımı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' 454 bin 373 kişi ve 5.768.147 ₺'lik hasılatla açılış yapmıştı.

Filmin 12 haftalık gösterimi sonrasındaki izleyici sayısı 1.483.848 kişi, hasılatı ise 17.463.423 ₺ olarak gerçekleşmişti.

Yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'ın açılışı ise 84 bin 513 kişi ve 1.327.860 ₺'lik hasılatla gerçekleşti.

Görünen o ki Enes Batur, sinemada ilk filmine oranla 5 kat oranında izleyici kaybetti.

Üstelik gösterimde çok az sayıda film varken ve en fazla sinema salonu 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a ayrılmışken izleyici sayısında yaşanan büyük düşüş sosyal medya fenomenlerinin sinemadaki konumunu yeniden sorgulatacak düzeyde.