Mesut Özil'den 16 bin ihtiyaç sahibine düğün yemeği

Bu akşam hayatlarını birleştirmeye hazırlanın futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin dün akşam gerçekleşen kına töreni soyal medyaya damga vurdu. Özil ve Gülşe Ankara’nın bağları adlı türküyle gönüllerince eğlendi. Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe düzenlenen kına gecesinde dostları kına gecesinde de yalnız bırakmadı.Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil, kurumun Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, düğünün yapıldığı salona davullar eşliğinde ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısıyla girdi. Ünlü çiftin salona girişi sırasında aileleri duygusal anlar yaşadı.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ

Mesut Özil, davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Gülşe’yi baba evinden çıkardı.

ANLAMLI BAĞIŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mesut Özil'in örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Mesut Özil kardeşimizi bu örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Kızılay'a yaptığı bağışla 16 bin ihtiyaç sahibi için yemek çıkardık ve kendisinin ikramı olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Bizleri ayakta tutan işte bu birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusudur. Bilindiği gibi düğünlerimizde düğün yemeği çıkartılır. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Biz de Kızılay ailesi olarak kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."