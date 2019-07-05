Dilan Çiçek Deniz seçmelere katıldı

İki yıldır katıldığı Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, burada yönetmen ve yapımcılarla tanışma fırsatı yakaladı.

Deniz, Cannes’da aldığı davet üzerine İngiltere de cast çalışmaları başlayan Sinbad filminin seçmelerine katıldı.

2020 yılında çekilecek film için kaydı alınan Deniz, Türkiye'de Ozan Açıktan’ın yönettiği ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ilk filminin çekimlerini de tamamladı.

24 yaşındaki genç oyuncu, ağustosta ise İngiltere ve ABD’deki ajanslarla görüşmelere gidecek.