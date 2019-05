15 Mayıs 1919 İzmir’in işgali

Sen Başla Bitiren Bulunur... İzmir on beş mayıs bin dokuz yüz on

dokuz



İskele önünde durdum,



Ben Hasan Tahsin, namı diğer Nevres,

Yanımdaki zata vakti sordum,



Saat dokuz



Düşünüyordum.



Ne laflar edilmiş hukuku beşer üstüne,

ne laflar etmişim.



Ne laflar etmişim de son sözümü

bu güne bırakmışım.



Hak, özgürlük, kardeşlik,



Bir güce dayanmayan tüm savların

içine tükürmüşüm, Bir ses var kulaklarımda, tok bir ses

Sen başla, bitiren bulunur. Ben Hasan Tahsin, namı diğer Nevres,

Hukuku Beşer gazetesi başyazarı.

Benim bugün, burada bu halka

bir özel sözüm var.



Kalabalık, kalabalık, kalabalık...

Bayraklar mavili aklı,



palikarya şamataları, alkışlar, ıslıklar...

dudakları öpücüklü Rum kızları... Düşünüyordum: Paris’te, Londra’da,

New York’ta



en büyük başkentlerinde dünyanın,

yayıyor şu anda gazeteler

tarihin en iğrenç yalanını,



“Yunanlılar bir kurtarıcı gibi

alkışlar içinde çıktılar İzmir’e.”

İzmir; hey benim gözüyaşlı anam. Ve o ses: o kulaklarımdaki

“Sen başla, bitiren bulunur.”

....

Sonra bir patlama, sonra o kırık ses.

“Sen başla, bitiren bulunur.” Orhan Asena