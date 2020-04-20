Zeliha Erdemir 100’den fazla şikayette bulunmuştu, İlla öldürülmem mi lazım?

20 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Boşandıktan sonra da şiddet görmeye devam ve 2014’ten bu yana 100’den fazla şikâyette bulunan Zeliha Erdemir, Kara’nın tahliye edilecek olmasından dolayı çok korktuğunu belirterek, “İlla öldürülmem mi lazım? Benim yerime af edemezler. ‘Kaldığı yerden devam et’sin diye bırakılıyor. Çıkar çıkmaz kapıma gelecek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu devlettir” dedi.

2011 yılında evlendikten 6 ay sonra şiddet görmeye başlayan 33 yaşındaki Erdemir, 28 Aralık 2015’de boşandı.

Aydın Didim’de yaşayan Erdemir, boşansa da yıllarca tehdit ve darp edildi, 8 yaşındaki çocuğu bile kaçırıldı. Biri “tehdit” olmak üzere 2 suçtan toplam 17 ay 20 gün hapis cezası alan Kara’nın 2 Mayıs’ta tahliye edileceğini belirten Erdemir, “2016’da çocuğumu kaçırdığında 2 ay cezaevinde kaldı.

Çıktığında da kaldığı yerden devam etti. 2 ay 3 ay... Onun için tatil. Emniyete şikayette gittiğimde, ‘Bir şey oldu mu? Mesaj attığında, hattını değiştir. Buradan taşın’ diyorlar. Böyle bir mantık olamaz. Niye onu durdurmuyorlar ? Tutuklanmasıyla birlikte ilk defa dışarıya rahat bir şekilde çıkabildik, gezebildik. İlk defa doğru düzgün bir iş buldum. Çocuğumla düzenimi kuracağım dedim. Bu duygunun hakkı bizim için sadece 3 ay mı?” diye sordu.

‘‘YAPMAK İSTEDİĞİNİ’ YAPACAK’

İnfaz yasasının kendisiyle aynı durumda olan binlerce kadın için haksızlık olduğunu anlatan Erdemir, “2016’dan beri beklediğim ‘darp’ davam da infaz yasasına kapsamına girdi. Kabul edilebilir değil. Bir yerden gelecek mi korkusunu tekrar yaşayacağız. Ceza aldığı için belki de gözünü karartıp, ‘yapmak istediğini’ yapacaktır. Tutuklanmadan önce, sosyal medya hesabından gün vererek, tehditler ediyordu. Bu sadece benimle kalmıyor. Avukatım da tedirgin. Bana destek verdiği için Baro Başkanı da, ailem de tehdit ediliyor. İş yerinde de 3 kadın çalışıyoruz. Ya onların da başına bir şey gelirse? Asla böyle bir vebalin altına girmek istemem. Birimizden birine bir şey yapacak, ama ne zaman bilmiyorum. Çocuğumla benim yaşam hakkımı, özgürlüğümü elimizden alamazlar. Devlet kadınlardan yana değil. Defalarca suç duyurusunda bulunduk. Şimdi de, ‘Cezanı sildim. Haydi git’ denilerek onu ödüllendiriyorlar. Lütfen artık kadınların sesi duyulsun. 6284 ve İstanbul Yasası aktif ve en etkili şekilde uygulanmalı” dedi.