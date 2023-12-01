Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Aralık hangi burç? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Aralık hangi burç oluyor? 1 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Aralık'da hangi ünlüler doğdu? 1 Aralık'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Aralık'da doğan biri Yay burcu oluyor.
1 ARALIK’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1945 - Sevil Üstekin
1953 - Akif Hamzaçebi
1954 - Tuğrul Türkeş
1958 - Altan Gördüm
1961 - Mehmet Çevik
1973 - Abdurrahman Önül
1977 - Özgül Kavruk
1980 - Ceylan Ertem
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1081 - VI. Louis
1083 - Anna Komnini
1521 - Takeda Shingen
1580 - Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
1743 - Martin Heinrich Klaproth
1761 - Marie Tussaud
1792 - Nikolay İvanoviç Lobaçevski
1844 - Danimarkalı Alexandra
1867 - Ignacy Moscicki
1873 - Charles Ruijs de Beerenbrouck
1874 - Harold Wilson
1884 - Karl Schmidt-Rottluff
1903 - Nikolay Voznesenski
1913 - Mary Martin
1920 - Pierre Poujade
1923 - Maurice de Bevere
1925 - Martin Rodbell
1926 - Allyn Ann McLerie
1931 - George Maxwell Richards
1934 - Billy Paul
1937 - Vaira Vike Freiberga
1939 - Lee Trevino
1940 - Richard Pryor
1942 - John Clauser
1942 - John Crowley
1945 - Bette Midler
1949 - Pablo Escobar
1949 - Sebastián Piñera
1952 - Pegi Young
1955 - Verónica Forqué
1956 - Chris McMeekin
1957 - Vesta Williams
1958 - Alberto Cova
1959 - Candace Bushnell
1960 - Carol Alt
1961 - Jeremy Northam
1964 - Salvatore Schillaci
1967 - Nestor Carbonell
1968 - Stephan Beckenbauer
1968 - Justin Chadwick
1970 - Sarah Silverman
1971 - Emily Mortimer
1974 - Costinha
1975 - Isaiah "Ikey" Owens
1977 - Brad Delson
1977 - Sophie Guillemin
1978 - Mat Kearney
1980 - Yanna Terzi
1982 - Rizwan Ahmed
1985 - John Coughlin
1985 - Janelle Monáe
1985 - Emiliano Viviano
1987 - Simon Dawkins
1988 - Zoë Kravitz
1988 - Tyler Joseph
1992 - Marco van Ginkel
1995 - James Wilson
2001 - Prenses Aiko
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Seçil Erzan olayında yeni gelişme!
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Merkez Konseyi görevden alındı