1 Aralık hangi burç? 1 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 09:58

Güncelleme: 01.12.2023 - 09:58

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Aralık hangi burç oluyor? 1 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Aralık'da hangi ünlüler doğdu? 1 Aralık'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Aralık'da doğan biri Yay burcu oluyor.

1 ARALIK’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1945 - Sevil Üstekin



1953 - Akif Hamzaçebi

1954 - Tuğrul Türkeş

1958 - Altan Gördüm



1961 - Mehmet Çevik



1973 - Abdurrahman Önül



1977 - Özgül Kavruk



1980 - Ceylan Ertem



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1081 - VI. Louis

1083 - Anna Komnini

1521 - Takeda Shingen

1580 - Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

1743 - Martin Heinrich Klaproth

1761 - Marie Tussaud

1792 - Nikolay İvanoviç Lobaçevski

1844 - Danimarkalı Alexandra

1867 - Ignacy Moscicki

1873 - Charles Ruijs de Beerenbrouck

1874 - Harold Wilson

1884 - Karl Schmidt-Rottluff

1903 - Nikolay Voznesenski

1913 - Mary Martin

1920 - Pierre Poujade

1923 - Maurice de Bevere

1925 - Martin Rodbell

1926 - Allyn Ann McLerie

1931 - George Maxwell Richards

1934 - Billy Paul

1937 - Vaira Vike Freiberga

1939 - Lee Trevino

1940 - Richard Pryor

1942 - John Clauser

1942 - John Crowley

1945 - Bette Midler

1949 - Pablo Escobar

1949 - Sebastián Piñera

1952 - Pegi Young

1955 - Verónica Forqué

1956 - Chris McMeekin

1957 - Vesta Williams

1958 - Alberto Cova

1959 - Candace Bushnell

1960 - Carol Alt

1961 - Jeremy Northam

1964 - Salvatore Schillaci

1967 - Nestor Carbonell

1968 - Stephan Beckenbauer

1968 - Justin Chadwick

1970 - Sarah Silverman

1971 - Emily Mortimer

1974 - Costinha

1975 - Isaiah "Ikey" Owens

1977 - Brad Delson

1977 - Sophie Guillemin

1978 - Mat Kearney

1980 - Yanna Terzi

1982 - Rizwan Ahmed

1985 - John Coughlin

1985 - Janelle Monáe

1985 - Emiliano Viviano

1987 - Simon Dawkins

1988 - Zoë Kravitz

1988 - Tyler Joseph

1992 - Marco van Ginkel

1995 - James Wilson

2001 - Prenses Aiko