Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 1 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 1 Ekim hangi burç oluyor? 1 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 1 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 1 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
1 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1915 - Talat Tunçalp
1927 - Necdet Seçkinöz
1932 - Seyfi Dursunoğlu
1933 - Abdullah Turhan
1938 - Tunç Başaran
1948 - Ertuğrul Günay
1949 - Fuat Seyrekoğlu
1958 - Melihat Gülses
1976 - Ümit Karan
1978 - Mert Ekren
1990 - Hazal Kaya
1992 - Boran Kuzum
1993 - Serenay Aktaş
Bugün doğan yabancı ünlüler
MÖ 86 - Gaius Sallustius Crispus
208 - Alexander Severus
1207 - III. Henry
1507 - Giacomo Barozzi da Vignola
1541 - El Greco
1542 - Álvaro de Mendaña de Neira
1671 - Guido Grandi
1685 - VI. Karl
1754 - I. Pavel
1791 - Sergey Aksakov
1845 - William Christie
1879 - Karola Zala
1895 - Liyakat Ali Han
1903 - Vladimir Horowitz
1924 - Jimmy Carter
1924 - William J. Cason
1928 - George Peppard
1930 - Philippe Noiret
1930 - Richard Harris
1935 - Julie Andrew
1938 - Stella Stevens
1940 - Michael Gruber
1943 - Jean-Jacques Annaud
1946 - Ewa Klobukowska
1949 - André Rieu
1950 - Boris Morukov
1956 - Andrus Ansip
1956 - Gina Haspel
1956 - Theresa May
1959 - Youssou N'Dour
1962 - Paul Walsh
1963 - Jean-Denis Délétraz
1965 - Mia Mottley
1966 - George Weah
1969 - Zach Galifianakis
1969 - Marcus Stephen
1974 - Canan Çiftel
1975 - Şahnaz Çakıralp
1979 - Curtis Axel
1979 - Walewska Moreira de Oliveira
1981 - Gaby Mudingayi
1981 - Júlio Baptista
1981 - David Yelldell
1982 - Haruna Babangida
1983 - Mirko Vucinic
1983 - Anna Drijver
1983 - Muhammed Abdülvahab
1984 - Mónica Spear
1986 - Ricardo Vaz Tê
1987 - Matthew Daddario
1989 - Brie Larson
1990 - Pedro Filipe Mendes
2001 - Mason Greenwood
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