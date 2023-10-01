1 Ekim hangi burç? 1 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:04

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 1 Ekim hangi burç oluyor? 1 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 1 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 1 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

1 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER



Bugün doğan Türk ünlüler

1915 - Talat Tunçalp

1927 - Necdet Seçkinöz

1932 - Seyfi Dursunoğlu

1933 - Abdullah Turhan

1938 - Tunç Başaran

1948 - Ertuğrul Günay

1949 - Fuat Seyrekoğlu

1958 - Melihat Gülses

1976 - Ümit Karan

1978 - Mert Ekren

1990 - Hazal Kaya

1992 - Boran Kuzum

1993 - Serenay Aktaş

Bugün doğan yabancı ünlüler

MÖ 86 - Gaius Sallustius Crispus

208 - Alexander Severus

1207 - III. Henry

1507 - Giacomo Barozzi da Vignola

1541 - El Greco

1542 - Álvaro de Mendaña de Neira

1671 - Guido Grandi

1685 - VI. Karl

1754 - I. Pavel

1791 - Sergey Aksakov

1845 - William Christie

1879 - Karola Zala

1895 - Liyakat Ali Han

1903 - Vladimir Horowitz

1924 - Jimmy Carter

1924 - William J. Cason

1928 - George Peppard

1930 - Philippe Noiret

1930 - Richard Harris

1935 - Julie Andrew

1938 - Stella Stevens

1940 - Michael Gruber

1943 - Jean-Jacques Annaud

1946 - Ewa Klobukowska

1949 - André Rieu

1950 - Boris Morukov

1956 - Andrus Ansip

1956 - Gina Haspel

1956 - Theresa May

1959 - Youssou N'Dour

1962 - Paul Walsh

1963 - Jean-Denis Délétraz

1965 - Mia Mottley

1966 - George Weah

1969 - Zach Galifianakis

1969 - Marcus Stephen

1974 - Canan Çiftel

1975 - Şahnaz Çakıralp

1979 - Curtis Axel

1979 - Walewska Moreira de Oliveira

1981 - Gaby Mudingayi

1981 - Júlio Baptista

1981 - David Yelldell

1982 - Haruna Babangida

1983 - Mirko Vucinic

1983 - Anna Drijver

1983 - Muhammed Abdülvahab

1984 - Mónica Spear

1986 - Ricardo Vaz Tê

1987 - Matthew Daddario

1989 - Brie Larson

1990 - Pedro Filipe Mendes

2001 - Mason Greenwood