1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 1 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Nisan hangi burç oluyor? 1 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 1 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
1 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1917 - Hikmet Dizdaroğlu
1926 - Reha Yurdakul
1933 - Pars Tuğlacı
1936 - Ahmet Sezgin
1937 - Yılmaz Güney
1942 - Savaş Dinçel
1944 - Mehmet Emin Karamehmet
1947 - Beşir Atalay
1947 - Neşe Karaböcek
1948 - İnci Asena
1955 - İlhan İrem
1958 - Hıdır Aslan
1958 - Hüseyin Altın
1960 - Yalçın Menteş
1963 - Hüner Coşkuner
1965 - Naşide Göktürk
1966 - Mehmet Özdilek
1967 - Cevdet Yılmaz
1967 - Mehmet Taştan
1973 - Hakan Taşıyan
1976 - Asım Pars
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1865 - Richard Zsigmondy
1885 - Wallace Beery
1894 - Eduard Wagner
1908 - Abraham Maslow
1939 - Ali MacGraw
1959 - Helmuth Duckadam
1973 - Rachel Maddow
1976 - David Oyelowo
1976 - Clarence Seedorf
1978 - Antonio De Nigris Guajardo
1980 - Randy Orton
1980 - İsmail Atalan
1980 - Yuko Takeuchi
1986 - Haminu Dramani
1991 - Duván Zapata
1994 - Dmitri Yefremov
1995 - Logan Paul
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