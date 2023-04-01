1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:28

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Nisan hangi burç oluyor? 1 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 1 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

1 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1917 - Hikmet Dizdaroğlu

1926 - Reha Yurdakul

1933 - Pars Tuğlacı

1936 - Ahmet Sezgin

1937 - Yılmaz Güney

1942 - Savaş Dinçel

1944 - Mehmet Emin Karamehmet

1947 - Beşir Atalay

1947 - Neşe Karaböcek

1948 - İnci Asena

1955 - İlhan İrem

1958 - Hıdır Aslan

1958 - Hüseyin Altın

1960 - Yalçın Menteş

1963 - Hüner Coşkuner

1965 - Naşide Göktürk

1966 - Mehmet Özdilek

1967 - Cevdet Yılmaz

1967 - Mehmet Taştan

1973 - Hakan Taşıyan

1976 - Asım Pars

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1865 - Richard Zsigmondy

1885 - Wallace Beery

1894 - Eduard Wagner

1908 - Abraham Maslow

1939 - Ali MacGraw

1959 - Helmuth Duckadam

1973 - Rachel Maddow

1976 - David Oyelowo

1976 - Clarence Seedorf

1978 - Antonio De Nigris Guajardo

1980 - Randy Orton

1980 - İsmail Atalan

1980 - Yuko Takeuchi

1986 - Haminu Dramani

1991 - Duván Zapata

1994 - Dmitri Yefremov

1995 - Logan Paul