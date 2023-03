1 Nisan'da doğan hangi burç oluyor?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:39

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 17:39

Burçlar gökyüzünde bulunan 12 takımyıldızına verilen isimler olarak bilinmektedir. Bir insanın dünyaya geldiği anda gökyüzündeki konumu gösteren bir harita olan Yıldız Haritasının incelenmesi ile belirlenmektedir. Burçlar temel kişilik özelliklerini de çoğu zaman etkiler.

1 NİSAN'DA DOĞAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Nisan gününde dünyaya gelen bir kişi Koç burcundadır.

KOÇ BURCUNUN YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burcu Koç olan kişilerin, yöneticilik özellikleri gelişmiştir. Tam anlamıyla öncü kişilerdir. İstediklerini, istemediklerini bilir ve ona göre davranır. Macerayı seven, cesur kişilerdir. Bir anda sinirlenebilir ancak uzun süre kin tutmaz. Gelenekler ile yaşamaya alışık değildir, sürekli yeniliklerin peşinden koşar. Düşüncelerini zorla da olsa başkalarına kabul ettirir. Bakış açıları sürekli değişim gösterir, ilerisini düşünen görüşleri vardır. İnandığı şeyin gerçekliğinden son derece emindir, başka gerçeklerin olduğunu pek düşünmek istemez, hatta akıllarına gelmez. Gezmeyi seven kişilerdir, neden olduğunun pek önemi yoktur. İş, gezi veya ziyaret olabilir. Sürekli ev değiştirmek isteyen, hatta şehir veya ülke değiştirmek isteyen arzuları vardır.

KOÇ BURCUNUN ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Daha çok ateş grubu ve erkeksi değişken yapılara sahip olan koç burcu oldukça farklı bir gruptur. Koç burcunun yönetici gezegeni mars olarak bilinmektedir. Birçok özelliklerinden birkaçı olan hırslı ve sabırlı olmaları ile bilinmektedirler.

Öte yandan mynet'te yer alan bir içerikte; Koç burcu erkeği ve koç burcu kadını hakkında da bilinmesi gereken detaylara yer verildi.

Koç Burcu Kadını

Her zaman sevdiği kişinin kontrolünün elinde olmasını ister. Dış görünüşüne özen gösterir. Çekicidir. Beraber olduğu kişinin sosyal statüsü ve duruşu onlar için önemlidir. İlgi görmek isterler. Karşı tarafın her zaman aralarındaki tutkuyu canlı tutmasını arzularlar. Kendileri gibi güçlü, ayakları yere basan bir partner onlara göredir. Aşkta gururludur. Kalbi kırıldığında o tutkulu aşığın yerini gururlu bir kadın devralır. Bir Koç kadını ile birlikteyseniz, her zaman ona dürüst olmalısınız. Üstünde otorite kurmaya çalışmamalısınız. Özel günlerde değil fırsatınız oldukça hediyeler almanız onu mutlu edecektir. Onu övmeniz, desteklemeniz onun için önemlidir. Sinirli olduğunda üstüne gitmemelisiniz. En önemlisi ise ne yaparsanız yapın asla bir Koç kadının gururunu kıracak sözler veya davranışlar göstermeyin. Aksi halde bir daha onu göremeyeceksinizdir.





Koç Burcu Erkeği

Sahiplenici bir karakterdedir. Kıskançlıkları olabilir. Bir kadını beğendiğinde onun için savaşır ve elde etmek ister. Kendine güveni olduğundan dolayı bir şekilde karşı tarafın ilgisini kazanmayı başarır. Karşı tarafta sadece güzellik değil zeka da arar. Aceleci karakterinden dolayı bir anda evlenmeye karar verebilir. Bir Koç erkeği ile birlikteyseniz, her zaman bakımlı olmalısınız. Kendinizi hep geliştirmeye açık olmalısınız. Sizi kıskanmasının sebebini sizi çok sevmesinden kaynaklandığını bilmelisiniz. Yaptığı işlerde her zaman onu teşvik edin. Asla onunla güç savaşlarına girmeyin. Onu güçsüz ve aciz olarak gösterdiğinizde aranızdaki bağları da tamamen koparmış sayılırsınız.