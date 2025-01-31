1 Şubat Cumartesi burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:07

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:07

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

1 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koç, cesaretli yapından bugün eser yok. İş hayatın veya sağlık konularında canını sıkan gündemler var. Çözmek için doğru zaman değil. Seni yıpratan insanları hayatından çıkartmalısın. Hırs yaparak kendini de çevreni de yıpratma. Bırakabilmek erdemdir.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğa, arkadaş çevrenle vakit geçirmek, ilişkileri sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilir, işlerini daha sağlam zemine oturtabilirsin. Huzuru uzaklarda veya dış etkenlerde arama ve fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ihmal etme.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün biraz uyanık olman ve zihnini elinden geldiğince berrak tutman gerekiyor. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Yanlış kararlar verebilir veya sevdiklerini yanlış anlayabilirsin. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık ol. Bir anlık dalgınlığın suiistimal edilebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeç, eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler alanında şanslı olduğun bir gün. Beklediğin haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak, ruhsal çalışmalar, nefes egzersizleri gibi konulara odaklanabilirsin. Duyguların çok güçlü.. Yoğun duygusallığını bir yerlere kanalize etmen gerekiyor.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslan, her ne kadar dayanıklı bir yapın olsa da bugün gerginliğin sağlığına yansıyabilir. Seninle alakası olmayan konularla ilgilenmek zorunda kalmak yıpratıcı. Yaratıcı olabileceğin bir gündesin, senin dışınızda gelişen konuları bugün çözebilmen oldukça zor görünüyor.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başak, bugün biraz dalgınsınız. Önemli işlerini yaparken çok dikkatli olmalısın. Gözden kaçırdığın detaylar sonrasında sorun yaratabilir. Bugün dikkat gerektiren konulara ısrarla odaklanmak yerine kendine zaman ayır. Hiçbir şey yapmamanın tadını çıkart.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, çevrendeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak seni yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımını esirgeme fakat kendini çok da fazla feda etme. Seni gerçekten iyi hissettiren, içinden gelen şeyler yap.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir. Çevrenden destek görebilir, duygusal anlamda güvende hissedebilirsin. Çok düşünüyorsun. Kafana taktığın konuların ön yargıdan mı, sezgiden mi geldiğini ayırt etmelisin. Ön yargılarından kurtulmalısın.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yay, Ailevi konulara hassasiyet göstermen gereken bir gün sevgili yaylar. Ağzından çıkanların çok fazla gerçekliği olmayabilir, tutamayacağın sözler verme. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmelisin.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlak, bugün biraz dalgın ve dağınık olsan da bir ayağın yere oldukça sağlam basıyor. Zihnini bulandıracak bir sürü gündem varken sen gayet netsin. Yakın çevrene karşı güvenini sarsacak gündemler yaşayabilirsin. Kendini bu kadar iyi tanıman ve dik duruşun insanları rahatsız ediyor.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kova, güzellik, estetik konuları bugün gündemde olabilir. Kararsız kalabilirsin. Bugün radikal kararlar almaktan kaçınmalısın. Hayatındaki değişimleri sindire sindire yap. Bugün vereceğin kararların kısa bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balık, bugün dış görünüşle alakalı ufak tefek değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Yeni başlangıçlara hazır hissediyorsun. Enerjin biraz dağılmış olsa da yavaş yavaş toparlanıyorsun. Geçmiş konuları kapatmalı önüne bakmalısın.