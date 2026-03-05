ABD-İsrail basını iddia etti, yalanlama geldi: 'İran topraklarında değiliz'

Irak’ın kuzeyindeki İran'a muhalif ayrılıkçı Kürt grupların İran’a yönelik sınır ötesi bir askeri operasyon başlattığı ileri sürüldü.

Axios haber sitesinde Barack Ravid imzalı haberde, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ileri sürdü.

Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yetkililerinden Halil Nadiri, bazı birliklerin Süleymaniye vilayetinde İran sınırına yakın bölgelere kaydırıldığını açıkladı.

Nadiri, güçlerinin şu aşamada “hazır beklediğini” belirtti ancak fiili bir operasyonun başlayıp başlamadığına dair net bilgi vermedi.

Nadiri ayrıca, olası bir operasyon konusunda Kürt muhalif grup liderlerinin ABD’li yetkililerle temas kurduğunu söyledi. Temasın içeriği ve kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD’li bir yetkilinin Fox News’e yaptığı açıklamaya göre, “binlerce Iraklı Kürt savaşçı İran topraklarına yönelik kara harekâtı başlattı.”

Öte yandan, İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Rûdaw'a yaptığı açıklamada iddiaları redderek, "Hiçbir gücümüz İran topraklarına girmemiştir; bu yöndeki iddiaları reddediyoruz" mesajı verdi.

İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ise "Güçlerimizin İran içine hareket ettiği ve girdiği yönündeki söylentiler doğru değildir, bu iddiaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

İran’ın yarı resmî haber ajansı Tasnim, Fox News ve bazı uluslararası medya kuruluşlarının “Kürt milislerin Irak’tan İran’a girdiği” iddialarını yalanladı.

Ajans, sınır bölgelerindeki kendi muhabirlerine dayandırdığı açıklamada, haberlerin gerçek dışı olduğunu ve “sınırdan herhangi bir militan geçişine dair haber bulunmadığını” bildirdi.

Tasnim, haberi doğrulamak için İlam, Kermanşah ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki üç muhabirini kaynak gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin, Irak'taki KYB lideri Talabani'yle görüşerek, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyardığı bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AYRILIKÇI KÜRT GRUPLARA SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki İran karşıtı silahlı grupların üs ve karargâhlarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, Komale ve diğer İran karşıtı Kürt ayrılıkçı grupların mevzilerinin imha edildiği ifade edildi.

İran karşıtı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Sözcüsü Halil Sanani, İran’ın füze saldırısında örgütten bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Sanani, yerel saatle 11.22’de İran’ın Erbil yakınlarındaki bir PAK kampına üç mühimmat fırlattığını belirterek, “Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı” dedi.

Koysancak (Koysinjaq) ilçesinde yerel bir yetkili olan Tarık el-Haydari, insansız hava araçlarının İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne (PDKI) ait Azadi Kampı’nı hedef aldığını söyledi. PDKI komutanı Muhammed Nazif Kader de kampın “İHA ve füzelerle” vurulduğunu doğruladı.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın, Komele kampına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde olduğu kaydedilen kampta saldırı sonrası can kaybı olmazken, kampta hasar oluştuğu belirtildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun İran içinde herhangi bir isyan hareketini silahlandırmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump yönetiminin ayrılıkçı Kürt güçlerini silahlandırmayı kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Leavitt, “Trump'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır” açıklamasını yapmıştı.

Leavitt ayrıca, “Başkanın bölgedeki ortaklar, müttefikler ve liderlerle birçok telefon görüşmesi yaptığını doğrulayabilirim. Orta Doğu’da, kuzey Irak’taki üssümüzle ilgili olarak Kürt liderlerle de görüştü” dedi.

NE OLMUŞTU?

İranlı Kürt muhalif grupların önde gelen beş örgütü Tahran'daki yönetime karşı ittifak kurduklarını duyurdu.

Beş örgüt "İran Kürdistanı Siyasi Güçleri Koalisyonu"nun kurulduğunu 22 Şubat Pazar günü ilan etti.

İttifakta Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komale) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Sazman-ı Xebat) yer alıyor.

Beş oluşumun liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada ittifakın amacı "İslam Cumhuriyeti rejiminin tüm meşruiyetini yitirdiği ancak maalesef iktidarda kaldığı İran'daki mevcut siyasi durumda varlığımızı ortaya koymak" olarak ifade edildi.

Ortak açıklamada ittifakın ana hedefleri "İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve Kürtlerin kendi kaderini tayin etmesi" olarak belirlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de koalisyona tepki gösterdi.

IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hiçbir aktörün Kürdistan bölgesini herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

PJAK, Türkiye ve İran'ın "terör örgütleri" listesinde yer alıyor.

İran, söz konusu Kürt silahlı grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu yapıların Batılı ülkeler ile İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

Bu gruplar ise yıllardır İran’ın batı ve kuzeybatısındaki Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.