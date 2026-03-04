Son Dakika... Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.

HalkTV'nin aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

20 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lâl Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."