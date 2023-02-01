1 Şubat hangi burç? 1 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Şubat hangi burç oluyor? 1 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
1 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1894 - Kerim Erim
1910 - Sabire Aydemir
1914 - Jale İnan
1928 - Muzaffer Buyrukçu
1932 - Yılmaz Atadeniz
1934 - Berke Vardar
1936 - Tuncel Kurtiz
1942 - Vural Öger
1949 - Vedat Ahsen Coşar
1950 - Ali Haydar Konca
1950 - Erol Togay
1950 - Mustafa Kaplakaslan
1952 - Engin Ardıç
1952 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu
1957 - Derya Baykal
1967 - Azer Bülbül
1970 - Asuman Dabak
2002 - Aleyna Özkan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1459 - Conrad Celtes
1462 - Johannes Trithemius
1550 - John Napier
1552 - Edward Coke
1750 - Andreas Bernardus de Quertenmont
1761 - Christiaan Hendrik Persoon
1780 - David Porter
1796 - Abraham Emanuel Fröhlich
1801 - Émile Littré
1804 - Handrij Zejler
1825 - Francis James Child
1861 - Robert Sterling Yard
1874 - Hugo von Hofmannsthal
1884 - Yevgeny Zamyatin
1887 - Charles Nordhoff
1889 - John Lewis
1894 - James P. Johnson
1894 - John Ford
1895 - Conn Smythe
1901 - Clark Gable
1902 - Langston Hughes
1905 - Emilio Gino Segrè
1906 - Hildegarde
1908 - George Pal
1909 - George Beverly
1915 - Stanley Matthews
1915 - Alicia Rhett
1918 - Muriel Spark
1922 - Renata Tebaldi
1924 - H. Richard Hornberger
1928 - Stuart Whitman
1933 - Wendell Anderson
1939 - Claude François
1942 - Bibi Besch
1964 - Andreas Herder
1965 - Brandon Lee
1965 - Jarozlaw Araskiewicz
1966 - Michelle Akers
1968 - Lisa Marie Presley
1969 - Gabriel Batistuta
1970 - Malik Sealy
1971 - Michael C. Hall
1977 - Sergio Aragoneses
1980 - Florin Bratu
1980 - Kenan Hasagic
1980 - Liasos Luka
1981 - Gustaf Norén
1982 - Michael Fink
1984 - Darren Fletcher
1985 - Mason Moore
1994 - Harry Styles
1997 - Park Ji-hyo
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