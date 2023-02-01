1 Şubat hangi burç? 1 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:49

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:58

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Şubat hangi burç oluyor? 1 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

1 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1894 - Kerim Erim

1910 - Sabire Aydemir

1914 - Jale İnan

1928 - Muzaffer Buyrukçu

1932 - Yılmaz Atadeniz

1934 - Berke Vardar

1936 - Tuncel Kurtiz

1942 - Vural Öger

1949 - Vedat Ahsen Coşar

1950 - Ali Haydar Konca

1950 - Erol Togay

1950 - Mustafa Kaplakaslan

1952 - Engin Ardıç

1952 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu

1957 - Derya Baykal

1967 - Azer Bülbül

1970 - Asuman Dabak

2002 - Aleyna Özkan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1459 - Conrad Celtes

1462 - Johannes Trithemius

1550 - John Napier

1552 - Edward Coke

1750 - Andreas Bernardus de Quertenmont

1761 - Christiaan Hendrik Persoon

1780 - David Porter

1796 - Abraham Emanuel Fröhlich

1801 - Émile Littré

1804 - Handrij Zejler

1825 - Francis James Child

1861 - Robert Sterling Yard

1874 - Hugo von Hofmannsthal

1884 - Yevgeny Zamyatin

1887 - Charles Nordhoff

1889 - John Lewis

1894 - James P. Johnson

1894 - John Ford

1895 - Conn Smythe

1901 - Clark Gable

1902 - Langston Hughes

1905 - Emilio Gino Segrè

1906 - Hildegarde

1908 - George Pal

1909 - George Beverly

1915 - Stanley Matthews

1915 - Alicia Rhett

1918 - Muriel Spark

1922 - Renata Tebaldi

1924 - H. Richard Hornberger

1928 - Stuart Whitman

1933 - Wendell Anderson

1939 - Claude François

1942 - Bibi Besch

1964 - Andreas Herder

1965 - Brandon Lee

1965 - Jarozlaw Araskiewicz

1966 - Michelle Akers

1968 - Lisa Marie Presley

1969 - Gabriel Batistuta

1970 - Malik Sealy

1971 - Michael C. Hall

1977 - Sergio Aragoneses

1980 - Florin Bratu

1980 - Kenan Hasagic

1980 - Liasos Luka

1981 - Gustaf Norén

1982 - Michael Fink

1984 - Darren Fletcher

1985 - Mason Moore

1994 - Harry Styles

1997 - Park Ji-hyo