10 Kasım hangi burç? 10 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:29

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Kasım hangi burç oluyor? 10 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 10 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Kasım'da doğan biri Başak burcu oluyor.

10 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1927 - Vedat Ali Dalokay



1932 - Necmettin Hacıeminoğlu



1938 - Ogün Altıparmak

1939 - Ali Sirmen

1946 - Fikret Kızılok



1948 - Nur Serter

1949 - Mustafa Denizli

1957 - Zafer Çağlayan

1959 - Sahrap Soysal

1963 - Tanju Çolak



1982 - Ahmet Kural



1985 - İnanç Konukçu



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1433 - I. Charles

1483 - Martin Luther

1620 - Ninon de Lenclos

1697 - William Hogarth

1730 - Oliver Goldsmith

1759 - Friedrich von Schiller

1801 - Vladimir Dal

1835 - Teodor Kasap

1834 - José Hernández

1868 - Gichin Funakoshi

1880 - Jacob Epstein

1887 - Arnold Zweig

1888 - Andrei Tupolev

1893 - John P. Marquand

1895 - Jack Northrop

1909 - Pawel Jasienica

1914 - Edmund Conen

1916 - Louis le Brocquy

1916 - Billy May

1918 - Ernst Otto Fischer

1919 - Mikhail Timofeevich Kalashnikov

1919 - Andrija Konc

1919 - Moise Tshombe

1920 - Maurice Clavel

1921 - Ninón Sevilla

1925 - Richard Burton

1927 - Sabah

1928 - Ennio Morricone

1932 - Paul Bley

1932 - Roy Scheider

1933 - James Haynes

1939 - Russell Means

1941 - Rudolf Raff

1942 - Hans-Rudolf Merz

1942 - Robert F. Engle

1944 - Askar Akayev

1944 - Tim Rice

1947 - Beşir Cemayel

1947 - Allee Willis

1948 - Aaron Brown

1949 - Ann Reinking

1950 - Debra Hill

1955 - Roland Emmerich

1956 - Memduh Abdülalim

1956 - David Adkins

1960 - Neil Gaiman

1962 - Daniel Waters

1963 - Hugh Bonneville

1963 - Mike Powell

1965 - Eddie Irvine

1966 - Vanessa Angel

1968 - Tracy Morgan

1969 - Faustino Asprilla

1969 - Jens Lehmann

1969 - Ellen Pompeo

1970 - Sergey Ovçinnikov

1970 - Warren G

1971 - Walton Goggins

1971 - Big Pun

1973 - Patrik Berger

1973 - Marco Rodríguez

1975 - Markko Märtin

1976 - Sergio González

1976 - Steffen Iversen

1977 - Brittany Murphy

1978 - Eve

1979 - Anthony Réveillère

1981 - Ryback

1983 - Dinko Felic

1983 - Miranda Lambert

1983 - Marius Zaliukas

1984 - Ludovic Obraniak

1984 - Kendrick Perkins

1985 - Aleksandar Kolarov

1986 - Josh Peck

1986 - Samuel Wanjiru

1988 - Massimo Coda

1989 - Daniel Agyei

1989 - Brendon Hartley

1990 - Mireia Belmonte Garcia

1992 - Anne Dsane Andersen

1992 - Dimitri Petratos

1992 - Micha Hancock

1992 - Rafal Wolski

1992 - Wilfried Zaha

1994 - Zoey Deutch

1997 - Federico Dimarco

1997 - Daniel James

1998 - Aleks Samizade