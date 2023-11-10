Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Kasım hangi burç? 10 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 10 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Kasım hangi burç oluyor? 10 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 10 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Kasım'da doğan biri Başak burcu oluyor.
10 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1927 - Vedat Ali Dalokay
1932 - Necmettin Hacıeminoğlu
1938 - Ogün Altıparmak
1939 - Ali Sirmen
1946 - Fikret Kızılok
1948 - Nur Serter
1949 - Mustafa Denizli
1957 - Zafer Çağlayan
1959 - Sahrap Soysal
1963 - Tanju Çolak
1982 - Ahmet Kural
1985 - İnanç Konukçu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1433 - I. Charles
1483 - Martin Luther
1620 - Ninon de Lenclos
1697 - William Hogarth
1730 - Oliver Goldsmith
1759 - Friedrich von Schiller
1801 - Vladimir Dal
1835 - Teodor Kasap
1834 - José Hernández
1868 - Gichin Funakoshi
1880 - Jacob Epstein
1887 - Arnold Zweig
1888 - Andrei Tupolev
1893 - John P. Marquand
1895 - Jack Northrop
1909 - Pawel Jasienica
1914 - Edmund Conen
1916 - Louis le Brocquy
1916 - Billy May
1918 - Ernst Otto Fischer
1919 - Mikhail Timofeevich Kalashnikov
1919 - Andrija Konc
1919 - Moise Tshombe
1920 - Maurice Clavel
1921 - Ninón Sevilla
1925 - Richard Burton
1927 - Sabah
1928 - Ennio Morricone
1932 - Paul Bley
1932 - Roy Scheider
1933 - James Haynes
1939 - Russell Means
1941 - Rudolf Raff
1942 - Hans-Rudolf Merz
1942 - Robert F. Engle
1944 - Askar Akayev
1944 - Tim Rice
1947 - Beşir Cemayel
1947 - Allee Willis
1948 - Aaron Brown
1949 - Ann Reinking
1950 - Debra Hill
1955 - Roland Emmerich
1956 - Memduh Abdülalim
1956 - David Adkins
1960 - Neil Gaiman
1962 - Daniel Waters
1963 - Hugh Bonneville
1963 - Mike Powell
1965 - Eddie Irvine
1966 - Vanessa Angel
1968 - Tracy Morgan
1969 - Faustino Asprilla
1969 - Jens Lehmann
1969 - Ellen Pompeo
1970 - Sergey Ovçinnikov
1970 - Warren G
1971 - Walton Goggins
1971 - Big Pun
1973 - Patrik Berger
1973 - Marco Rodríguez
1975 - Markko Märtin
1976 - Sergio González
1976 - Steffen Iversen
1977 - Brittany Murphy
1978 - Eve
1979 - Anthony Réveillère
1981 - Ryback
1983 - Dinko Felic
1983 - Miranda Lambert
1983 - Marius Zaliukas
1984 - Ludovic Obraniak
1984 - Kendrick Perkins
1985 - Aleksandar Kolarov
1986 - Josh Peck
1986 - Samuel Wanjiru
1988 - Massimo Coda
1989 - Daniel Agyei
1989 - Brendon Hartley
1990 - Mireia Belmonte Garcia
1992 - Anne Dsane Andersen
1992 - Dimitri Petratos
1992 - Micha Hancock
1992 - Rafal Wolski
1992 - Wilfried Zaha
1994 - Zoey Deutch
1997 - Federico Dimarco
1997 - Daniel James
1998 - Aleks Samizade
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