10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:49

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.



* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Mayıs hangi burç oluyor? 10 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

10 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1911 - Feridun Çölgeçen

1925 - Nasuh Akar

1948 - Mustafa Akgül

1966 - Mustafa Yıldızdoğan

1973 - Rüçtü Reçber

1997 - Enes Ünal

2001 - Mustafa Kurtuldum

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1930 - George Smith

1977 - Nick Heldfeld

1988 - Adam Lallana

1995 - Aya Nakamura

1995 - Gabriella Papadakis







