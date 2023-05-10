Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 10 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Mayıs hangi burç oluyor? 10 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
10 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1911 - Feridun Çölgeçen
1925 - Nasuh Akar
1948 - Mustafa Akgül
1966 - Mustafa Yıldızdoğan
1973 - Rüçtü Reçber
1997 - Enes Ünal
2001 - Mustafa Kurtuldum
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1930 - George Smith
1977 - Nick Heldfeld
1988 - Adam Lallana
1995 - Aya Nakamura
1995 - Gabriella Papadakis
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!