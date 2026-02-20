'Domuz eti' sahnesi büyük tepki çekmişti! Aynı Yağmur Altında dizisinin yapımcısından tepkiler sonrası ilk açıklama: 'İnancımız kamçılandı'

ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin ikinci bölümünde yer alan “domuz eti” sahnesi tepki çekti.

Başrollerinde Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Deniz Uğur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı dizide, Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği Tülin karakterinin, muhafazakar Müslüman bir aileye domuz eti ikram ettiği sahne oldukça tartışıldı.

"İNANCIMIZ KAMÇILANDI"

Tepkilerin ardından dizinin yapım şirketi açıklama yaptı.

Açıklamada “Tartışmalar azmimizi kırmamış, bilakis, birbirimizin hassasiyetlerine sahip çıkarak aynı yağmurun altında yürüme inancımızı kamçılamıştır” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir.

Bağlamından kopartılmamış haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteriyor. Kurulan o sofra da bir ayrıştırma alanı değil; aksine, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir. Sahnenin gücü de nobranlığa / nezaketsizliğe verilen tepkinin 'karşı taraftan' ziyade, bizzat o kaba tutumu sergileyen karakterin ailesinden gelmesindedir.

Karakterlerimizin sergilediği bu erdemli duruş kutuplaşmanın panzehrinin, kendi içimizdeki yanlışa 'dur' diyebilme cesareti olduğunu imler. Bu durum, ahlakın ve saygının hiçbir ideolojik kalıba sığmayacak kadar büyük, hiçbir kimliğe hapsedilemeyecek kadar evrensel bir tutum olduğunun da kanıtıdır. Baba Yapım olarak insanı insan yapan değerlerin, suni gündemlerden çok daha köklü ve sarsılmaz olduğuna inanıyoruz.

Dizimizin bağlamından kopartılarak manipüle edilen bir sahnesi üzerinden yürütülen tartışmalar azmimizi kırmamış, bilakis, birbirimizin hassasiyetlerine sahip çıkarak aynı yağmurun altında yürüme inancımızı kamçılamıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki rüzgâr ne yandan eserse essin, aynı yağmurun altında ıslananların sığınacağı tek liman, birbirlerine duydukları sarsılmaz saygıdır.”