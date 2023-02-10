10 Şubat hangi burç? 10 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:48

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Şubat hangi burç oluyor? 10 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

10 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1911 - Rebii Erkal

1943 - Atilla Pakdemir

1944 - Refik Durbaş

1963 - Candan Erçetin

1970 - Pelin Körmükçü

1973 - Ajdar Anık

1973 - Kazım Çarman

1978 - Erkan Özbey

1978 - Tuğba Özay

1982 - Şadi Çolak

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1861 - James Mooney

1897 - John Franklin Enders

1962 - Cliff Burton

1967 - Kazuaki Koezuka

1970 - Noureddine Naybet

1978 - Don Omar

1979 - Gabri García

1980 - Enzo Maresca

1980 - Sylvain Marchal

1981 - Andrew Johnson

1981 - Gakuto Kondo

1981 - Natasha St-Pier

1982 - Tarmo Neemelo

1983 - Kenny Adeleke

1984 - Marcelo Mattos

1984 - Marcos Aurélio

1985 - Jonas Maciulis

1986 - Erik Friberg

1986 - Nahuel Guzmán

1986 - Yuya Sato

1987 - Arif Daşdemirov

1987 - Facundo Roncaglia

1988 - César Elizondo

1988 - Francesco Acerbi

1989 - Sabjen Lilaj

1983 - Ricardo Clark

1992 - Misha B

1997 - Chloë Grace Moretz























