10 Şubat hangi burç? 10 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 10 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Şubat hangi burç oluyor? 10 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
10 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1911 - Rebii Erkal
1943 - Atilla Pakdemir
1944 - Refik Durbaş
1963 - Candan Erçetin
1970 - Pelin Körmükçü
1973 - Ajdar Anık
1973 - Kazım Çarman
1978 - Erkan Özbey
1978 - Tuğba Özay
1982 - Şadi Çolak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1861 - James Mooney
1897 - John Franklin Enders
1962 - Cliff Burton
1967 - Kazuaki Koezuka
1970 - Noureddine Naybet
1978 - Don Omar
1979 - Gabri García
1980 - Enzo Maresca
1980 - Sylvain Marchal
1981 - Andrew Johnson
1981 - Gakuto Kondo
1981 - Natasha St-Pier
1982 - Tarmo Neemelo
1983 - Kenny Adeleke
1984 - Marcelo Mattos
1984 - Marcos Aurélio
1985 - Jonas Maciulis
1986 - Erik Friberg
1986 - Nahuel Guzmán
1986 - Yuya Sato
1987 - Arif Daşdemirov
1987 - Facundo Roncaglia
1988 - César Elizondo
1988 - Francesco Acerbi
1989 - Sabjen Lilaj
1983 - Ricardo Clark
1992 - Misha B
1997 - Chloë Grace Moretz
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