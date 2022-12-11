11 Aralık hangi burç? 11 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

11 Aralık 2022 Pazar, 10:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 11 Aralık hangi burç oluyor? 11 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?





11 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

11 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1961 - Fatih Aksoy

1970 - Erkan Petekkaya

1982 - Ece Gürsel

1985 - Yekta Kurtuluş

1986 - Zeynep Çamcı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1843 - Robert Koch

1863 - Annie Jump Cannon

1908 - Manoel de Oliveira

1911 - Necip Mahfuz

1913 - Jean Marais

1918 - Alexandr Soljenitsin

1926 - Big Mama Thornton

1930 - Chus Lampreave

1930 - Jean-Louis Trintignant

1941 - Elizabeth Bracket

1943 - John Denver

1953 - Bess Armstrong

1966 - Leon Lai

1967 - Mo'Nique

1968 - Emmanuelle Charpentier

1981 - Javier Saviola

1981 - Zacky Vengeance

1992 - Tiffany Alvord

1992 - Rodrigo Maranhão

1996 - Hailee Steinfeld



