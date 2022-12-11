11 Aralık hangi burç? 11 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 11 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Aralık hangi burç oluyor? 11 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
11 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1961 - Fatih Aksoy
1970 - Erkan Petekkaya
1982 - Ece Gürsel
1985 - Yekta Kurtuluş
1986 - Zeynep Çamcı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1843 - Robert Koch
1863 - Annie Jump Cannon
1908 - Manoel de Oliveira
1911 - Necip Mahfuz
1913 - Jean Marais
1918 - Alexandr Soljenitsin
1926 - Big Mama Thornton
1930 - Chus Lampreave
1930 - Jean-Louis Trintignant
1941 - Elizabeth Bracket
1943 - John Denver
1953 - Bess Armstrong
1966 - Leon Lai
1967 - Mo'Nique
1968 - Emmanuelle Charpentier
1981 - Javier Saviola
1981 - Zacky Vengeance
1992 - Tiffany Alvord
1992 - Rodrigo Maranhão
1996 - Hailee Steinfeld
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma
- İşte konuşulan rakamlar...
- Nüfus Müdürlüğü'nden pasaport açıklaması