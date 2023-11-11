11 Kasım hangi burç? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:53

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Kasım hangi burç oluyor? 11 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 11 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

11 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

1864 - Alfred Hermann Fried

1869 - III. Vittorio Emanuele

1875 - Vesto Slipher

1882 - VI. Gustaf Adolf

1885 - George S. Patton

1888 - Ebul Kelam Azad

1897 - Sıddık Sami Onar

1898 - René Clair

1901 - Magda Goebbels

1911 - Roberto Matta

1914 - Howard Fast

1918 - Stubby Kaye

1922 - Kurt Vonnegut Jr.

1925 - John Guillermin

1925 - June Whitfield

1925 - Jonathan Winters

1926 - Noah Gordon

1926 - Maria Teresa de Filippis

1928 - Ernestine Anderson

1928 - Carlos Fuentes Macías

1929 - Altan Erbulak

1929 - Hans Magnus Enzensberger

1930 - Mildred Dresselhaus

1935 - Oliver Batali Albino

1935 - Bibi Andersson

1937 - Alicia Ostriker

1938 - Nancy Coover Andreasen

1944 - Kemal Sunal

1945 - Daniel Ortega

1948 - Vincent Schiavelli

1951 - Kim Peek

1951 - Fuzzy Zoeller

1955 - Jigme Singye Wangchuck

1957 - Hasan Küçükakyüz

1960 - Stanley Tucci

1962 - Demi Moore

1963 - Billy Gunn

1964 - Margarete Bagshaw

1964 - Calista Flockhart

1965 - Max Mutchnick

1966 - Benedicta Boccoli

1966 - Vince Colosimo

1967 - Frank John Hughes

1971 - İpek Tuzcuoğlu

1972 - Adam Beach

1973 - Şevval Sam

1973 - Jason White

1974 - Leonardo DiCaprio

1974 - Static Major

1977 - Maniche

1977 - Andrea Roche

1978 - Lüdmila Radçenko

1981 - Didem Özkavukçu

1981 - Sarp Apak

1983 - Philipp Lahm

1983 - Arouna Koné

1984 - Kennedy Mweene

1984 - Birkir Már Sævarsson

1988 - David Depetris

1988 - Mikako Komats

1988 - Kyle Naughton

1988 - Jordan Yéyé

1990 - Tom Dumoulin

1990 - Georginio Wijnaldum

1993 - Jamaal Lascelles

1994 - Eleanor Simmonds