Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Kasım hangi burç? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Kasım hangi burç oluyor? 11 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 11 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
11 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
1864 - Alfred Hermann Fried
1869 - III. Vittorio Emanuele
1875 - Vesto Slipher
1882 - VI. Gustaf Adolf
1885 - George S. Patton
1888 - Ebul Kelam Azad
1897 - Sıddık Sami Onar
1898 - René Clair
1901 - Magda Goebbels
1911 - Roberto Matta
1914 - Howard Fast
1918 - Stubby Kaye
1922 - Kurt Vonnegut Jr.
1925 - John Guillermin
1925 - June Whitfield
1925 - Jonathan Winters
1926 - Noah Gordon
1926 - Maria Teresa de Filippis
1928 - Ernestine Anderson
1928 - Carlos Fuentes Macías
1929 - Altan Erbulak
1929 - Hans Magnus Enzensberger
1930 - Mildred Dresselhaus
1935 - Oliver Batali Albino
1935 - Bibi Andersson
1937 - Alicia Ostriker
1938 - Nancy Coover Andreasen
1944 - Kemal Sunal
1945 - Daniel Ortega
1948 - Vincent Schiavelli
1951 - Kim Peek
1951 - Fuzzy Zoeller
1955 - Jigme Singye Wangchuck
1957 - Hasan Küçükakyüz
1960 - Stanley Tucci
1962 - Demi Moore
1963 - Billy Gunn
1964 - Margarete Bagshaw
1964 - Calista Flockhart
1965 - Max Mutchnick
1966 - Benedicta Boccoli
1966 - Vince Colosimo
1967 - Frank John Hughes
1971 - İpek Tuzcuoğlu
1972 - Adam Beach
1973 - Şevval Sam
1973 - Jason White
1974 - Leonardo DiCaprio
1974 - Static Major
1977 - Maniche
1977 - Andrea Roche
1978 - Lüdmila Radçenko
1981 - Didem Özkavukçu
1981 - Sarp Apak
1983 - Philipp Lahm
1983 - Arouna Koné
1984 - Kennedy Mweene
1984 - Birkir Már Sævarsson
1988 - David Depetris
1988 - Mikako Komats
1988 - Kyle Naughton
1988 - Jordan Yéyé
1990 - Tom Dumoulin
1990 - Georginio Wijnaldum
1993 - Jamaal Lascelles
1994 - Eleanor Simmonds
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