11 Temmuz Cuma burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Yıldızlarla ilgili önemli bir güne hoş geldiniz! Burç yorumları, sizin ve sevdiklerinizin gününüzü şekillendirecek olayları tahmin etmenize yardımcı olabilir.

11 TTEMMUZ CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Kariyer odaklısın. İş, statü, toplumdaki yerin önem kazanıyor. Duygularını bastırabilir, daha mesafeli görünebilirsin. Otorite figürleriyle ilişkiler dikkat çekebilir.

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Geleceğe dair planlar gündemde. Uzaklar, akademik konular, yurt dışı bağlantıları, inançlar ya da hukuki meselelerle ilgilenebilirsin. Sorumluluk duygun güçlü; risk almadan ilerlemek isteyebilirsin.

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Derin duygular ve dönüşüm zamanı. Finansal konular, miras, borçlar veya duygusal bağlar ön planda. Krizleri soğukkanlılıkla yönetebilirsin. İçsel bir temizlik ve ciddiyet hakim.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

İkili ilişkilerde mesafe ve sorumluluk teması öne çıkıyor. Partnerinle ya da ortaklarınla ciddi meseleleri konuşmak gerekebilir. İlişkiler testten geçebilir.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Günlük işler, sağlık ve sorumluluklar gündemde. Çalışma ortamında daha ciddi, iş bitirici bir ruh haline bürünebilirsin. Sağlığını ihmal etme; kemiklere, dişlere dikkat.

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Aşk hayatında ve yaratıcılıkta ciddiyet. Duygusal konularda temkinli olabilirsin. Çocuklarla ilgili sorumluluklar artabilir. Sanatsal üretim varsa, disiplinli ilerleyebilirsin.

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Aile ve ev hayatı odak noktası. Evdeki sorumluluklar artabilir. Duygusal olarak içe çekilebilirsin. Geçmiş meseleleri daha soğukkanlı bir gözle değerlendirebilirsin.

Akrep burcu ve yekselen akrep burcu:

İletişim, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili ciddi konular gündeme gelebilir. Kısa yolculuklar, belgeler, eğitimler olabilir. Düşünceler daha karamsar ya da gerçekçi olabilir.

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Maddi konular ve özdeğer duygusu odakta. Harcamalarda temkinli, gelirleri artırmada planlı davranabilirsin. Finansal güvence arayışın güçlenebilir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Duygusal olarak içe dönük ama güçlü hissedebilirsin. Ay senin burcunda; duygularını dışa yansıtmak zor olabilir. Dışarıdan soğuk görünebilirsin ama içeride çok şey dönüyor.

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İçe çekilme ve içsel hesaplaşma zamanı. Ruhsal dinlenme, geri planda kalma isteği artabilir. Geçmiş duygularla yüzleşebilirsin. Rüyalar sembolik olabilir.

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sosyal çevre ve gelecek planlarıyla ilgili gerçekçi adımlar atmak isteyebilirsin. Dostlarınla arana mesafe koyabilirsin. Geleceğe dair ciddi kararlar gündeme gelebilir.