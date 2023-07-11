Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Temmuz hangi burç? 11 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 11 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Temmuz hangi burç oluyor? 11 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 11 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
11 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1945 - İbrahim Ömer Madra
1959 - Tevfik Lav
1960 - Meral Onat
1964 - Menderes Türel
1968 - Erdinç Sözer
1978 - Ahu Yağtu
1980 - İsmail Saymaz
1983 - Mehmet Al
1983 - Engin Baytar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1918 - Venetia Burney
1920 - Yul Brynner
1920 - Zecharia Sitchin
1927 - Theodore Maiman
1930 - Harold Bloom
1931 - Tab Hunter
1932 - Hans van Manen
1934 - Giorgio Armani
1941 - Anne-Marie Nielsen
1943 - Howard Gardner
1943 - Tomasz Stanko
1950 - Bonnie Pointer
1952 - Stephen Lang
1953 - Leon Spinks
1956 - Sela Ward
1957 - Peter Murphy
1958 - Hugo Sanchez
1959 - Richie Sambora
1959 - Suzanne Vega
1963 - Lisa Rinna
1965 - Ernesto Hoost
1966 - Kentaro Miura
1971 - Leisha Hailey
1972 - Michael Rosenbaum
1974 - Lil Kim
1974 - Andre Ooijer
1975 - Rubén Baraja
1976 - Lil' Kim
1979 - Ahmed Salah Hüsnü
1979 - Raio Piiroja
1980 - Tyson Kidd
1983 - Peter Cincotti
1983 - Elrio van Heerden
1984 - Tanith Belbin
1984 - Martin Lanig
1984 - Rachael Taylor
1986 - Raúl García
1986 - Yoann Gourcuff
1989 - David Henrie
1990 - Caroline Wozniacki
1992 - Muhammed Elneni
1994 - Nina Nesbitt
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