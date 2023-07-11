11 Temmuz hangi burç? 11 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:23

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Temmuz hangi burç oluyor? 11 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 11 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

11 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1945 - İbrahim Ömer Madra

1959 - Tevfik Lav

1960 - Meral Onat

1964 - Menderes Türel

1968 - Erdinç Sözer

1978 - Ahu Yağtu

1980 - İsmail Saymaz

1983 - Mehmet Al

1983 - Engin Baytar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1918 - Venetia Burney

1920 - Yul Brynner

1920 - Zecharia Sitchin

1927 - Theodore Maiman

1930 - Harold Bloom

1931 - Tab Hunter

1932 - Hans van Manen

1934 - Giorgio Armani

1941 - Anne-Marie Nielsen

1943 - Howard Gardner

1943 - Tomasz Stanko

1950 - Bonnie Pointer

1952 - Stephen Lang

1953 - Leon Spinks

1956 - Sela Ward

1957 - Peter Murphy

1958 - Hugo Sanchez

1959 - Richie Sambora

1959 - Suzanne Vega

1963 - Lisa Rinna

1965 - Ernesto Hoost

1966 - Kentaro Miura

1971 - Leisha Hailey

1972 - Michael Rosenbaum

1974 - Lil Kim

1974 - Andre Ooijer

1975 - Rubén Baraja

1976 - Lil' Kim

1979 - Ahmed Salah Hüsnü

1979 - Raio Piiroja

1980 - Tyson Kidd

1983 - Peter Cincotti

1983 - Elrio van Heerden

1984 - Tanith Belbin

1984 - Martin Lanig

1984 - Rachael Taylor

1986 - Raúl García

1986 - Yoann Gourcuff

1989 - David Henrie

1990 - Caroline Wozniacki

1992 - Muhammed Elneni

1994 - Nina Nesbitt