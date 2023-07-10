Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammındaki 'tehlikeyi' açıkladı
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?
- 'Kokpitte namaz' kuralları yolda…
- Makam odasında vuruldu!
- CHP'den 'Tanju Özcan' kararı
- Başpehlivan belli oldu!
- Muharrem İnce'den 'yerel seçim' kararı