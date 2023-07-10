Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Temmuz 2023 - 17:30

Güncelleme: 10 Temmuz 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Kafanıza taktığınız ne varsa siz iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz, çözemiyorsanız vazgeçmesini bilin. Enerjinizi düşüren ne varsa bırakabildiğiniz zaman yeni kapıların açıldığını göreceksiniz.