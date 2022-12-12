12 Aralık hangi burç? 12 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
- Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
- Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
- Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
- Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Aralık hangi burç oluyor? 12 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
12 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:,
1916 - Cemil Meriç
1938 - Hüseyin Hatemi
1938 - Hüsrev Hatemi
1939 - Veysel Donbaz
1942 - Fatma Girik
1947 - Hülya Koçyiğit
1952 - Neslihan Yargıcı
1957 - Yeliz Eker
1960 - Vitaliano Trevisan
1980 - Berkant Göktan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1821 - Gustave Flaubert
1863 - Edvard Munch
1866 - Alfred Werner
1893 - Edward G. Robinson
1903 - Yasujiro Ozu, Japon film yönetmeni
1915 - Frank Sinatra
1916 - Cemil Meriç
1923 - Bob Dorough
1928 - Cengiz Aytmatov
1929 - John Osborne
1940 - Maire Dionne Warwick
1949 - Bill Nighy,
1981 - Stephen Warnock
1984 - Daniel Agger
1988 - Ham Eun-jeong
1991 - Jaime Lorente López
1993 - Max Rendschmidt
1994 - Otto Warmbier
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