12 Aralık hangi burç? 12 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 12 Aralık hangi burç oluyor? 12 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:



12 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.





Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:,

1916 - Cemil Meriç

1938 - Hüseyin Hatemi

1938 - Hüsrev Hatemi

1939 - Veysel Donbaz

1942 - Fatma Girik

1947 - Hülya Koçyiğit

1952 - Neslihan Yargıcı

1957 - Yeliz Eker

1960 - Vitaliano Trevisan

1980 - Berkant Göktan





Bugün doğan yabancı ünlüler:

1821 - Gustave Flaubert

1863 - Edvard Munch

1866 - Alfred Werner

1893 - Edward G. Robinson

1903 - Yasujiro Ozu, Japon film yönetmeni

1915 - Frank Sinatra

1916 - Cemil Meriç

1923 - Bob Dorough

1928 - Cengiz Aytmatov

1929 - John Osborne

1940 - Maire Dionne Warwick

1949 - Bill Nighy,

1981 - Stephen Warnock

1984 - Daniel Agger

1988 - Ham Eun-jeong

1991 - Jaime Lorente López

1993 - Max Rendschmidt

1994 - Otto Warmbier



