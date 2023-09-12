12 Eylül hangi burç? 12 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:02

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 12 Eylül hangi burç oluyor? 12 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 12 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 12 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

12 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1921 - Turgut Canseve

1941 - Çetin İnanç

1948 - Aziz Kocaoğlu

1952 - Gülsin Onay

1960 - Hüsnü Çöllü

1962 - Sunay Akın

1965 - Ahmet Mümtaz Taylan

1985 - Burak Aksak

1988 - Murat Yılmaz

1991 - Ece Seçkin

1993 - Resul Özgen

1997 - Derin Yaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1882 - Ion Agârbiceanu

1885 - Heinrich Hoffmann

1927 - Mathé Altéry

1931 - Ian Holm

1952 - Neil Peart

1961 - Mylène Jeanne Gautier

1966 - Ben Folds

1967 - Louis C.K.

1973 - Paul Walker

1974 - Nuno Valente

1976 - Maciej Zurawski

1978 - Ben McKenzie

1981 - Jennifer Hudson

1982 - Zoran Planinic

1989 - Kim Min-je

1998 - Liam Walsh