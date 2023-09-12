Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Eylül hangi burç? 12 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 12 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 12 Eylül hangi burç oluyor? 12 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 12 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 12 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
12 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1921 - Turgut Canseve
1941 - Çetin İnanç
1948 - Aziz Kocaoğlu
1952 - Gülsin Onay
1960 - Hüsnü Çöllü
1962 - Sunay Akın
1965 - Ahmet Mümtaz Taylan
1985 - Burak Aksak
1988 - Murat Yılmaz
1991 - Ece Seçkin
1993 - Resul Özgen
1997 - Derin Yaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1882 - Ion Agârbiceanu
1885 - Heinrich Hoffmann
1927 - Mathé Altéry
1931 - Ian Holm
1952 - Neil Peart
1961 - Mylène Jeanne Gautier
1966 - Ben Folds
1967 - Louis C.K.
1973 - Paul Walker
1974 - Nuno Valente
1976 - Maciej Zurawski
1978 - Ben McKenzie
1981 - Jennifer Hudson
1982 - Zoran Planinic
1989 - Kim Min-je
1998 - Liam Walsh
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