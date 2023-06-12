Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Haziran hangi burç? 12 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 12 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Haziran hangi burç oluyor? 12 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 12 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
12 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1910 - Füreyya Koral
1943 - Sennur Sezer
1950 - Oğuz Abadan
1953 - Muhammed Rıza Serşar
1979 - Burcu Kaya Koç
1979 - Evrim Akın
1990 - Umut Gündoğan
1990 - Cemal Kütahya
1995 - Furkan Soyalp
1995 - Ezgi Dilik
Bugün doğan yabancı ünlüler
950 - Reizei
1519 - I. Cosimo
1899 - Fritz Albert Lipmann
1915 - David Rockefeller
1924 - George H. W. Bush
1929 - Anne Frank
1973 - Victor Ikpeba
1979 - Diego Milito
1981 - Adriana Lima
1983 - Christine Sinclair
1984 - Bruno Soriano
1988 - Eren Derdiyok
1988 - Mauricio Isla
1992 - Philippe Coutinho
1994 - Don Toliver
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