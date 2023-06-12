12 Haziran hangi burç? 12 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:33

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Haziran hangi burç oluyor? 12 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 12 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

12 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1910 - Füreyya Koral

1943 - Sennur Sezer

1950 - Oğuz Abadan

1953 - Muhammed Rıza Serşar

1979 - Burcu Kaya Koç

1979 - Evrim Akın

1990 - Umut Gündoğan

1990 - Cemal Kütahya

1995 - Furkan Soyalp

1995 - Ezgi Dilik

Bugün doğan yabancı ünlüler

950 - Reizei

1519 - I. Cosimo

1899 - Fritz Albert Lipmann

1915 - David Rockefeller

1924 - George H. W. Bush

1929 - Anne Frank

1973 - Victor Ikpeba

1979 - Diego Milito

1981 - Adriana Lima

1983 - Christine Sinclair

1984 - Bruno Soriano

1988 - Eren Derdiyok

1988 - Mauricio Isla

1992 - Philippe Coutinho

1994 - Don Toliver