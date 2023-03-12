12 Mart hangi burç? 12 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Mart hangi burç oluyor? 12 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

12 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1912 - Fethi Çelikbaş

1944 - Nursu Marmara

1963 - Kemal Yeni

1967 - Uğur Çavuşoğlu

1969 - Beyazıt Öztürk

1971 - Ogün Sanlısoy

1985 - Binnaz Uslu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1957 - Marlon Jackson

1972 - Lisa Werlinder

1975 - Edgaras Jankauskas

1978 - Arina Tanemura

1979 - Gerard López

1979 - Armand Deumi Tchani

1981 - Hideo Itami

1982 - Hisato Sato

1983 - Atif Aslam

1984 - Jaimie Alexander

1984 - Shreya Ghoshal

1985 - Edward Clancy

1985 - Stromae

1986 - František Rajtoral

1987 - Teymur Recebov

1988 - Sebastian Brendel

1988 - Kostas Mitroğlu

1988 - Titi

1989 - Jordan Adéoti

1991 - Felix Kroos

1992 - Daniele Baselli

1992 - Jirí Skalák

1993 - Shehu Abdullahi

1994 - Christina Grimmie

1996 - Kerim Hafız

1994 - Katie Archibald

1994 - Jerami Grant

1997 - Dean Henderson

1997 - Allan Irénée Saint-Maximin























