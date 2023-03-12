12 Mart hangi burç? 12 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Mart hangi burç oluyor? 12 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
12 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1912 - Fethi Çelikbaş
1944 - Nursu Marmara
1963 - Kemal Yeni
1967 - Uğur Çavuşoğlu
1969 - Beyazıt Öztürk
1971 - Ogün Sanlısoy
1985 - Binnaz Uslu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1957 - Marlon Jackson
1972 - Lisa Werlinder
1975 - Edgaras Jankauskas
1978 - Arina Tanemura
1979 - Gerard López
1979 - Armand Deumi Tchani
1981 - Hideo Itami
1982 - Hisato Sato
1983 - Atif Aslam
1984 - Jaimie Alexander
1984 - Shreya Ghoshal
1985 - Edward Clancy
1985 - Stromae
1986 - František Rajtoral
1987 - Teymur Recebov
1988 - Sebastian Brendel
1988 - Kostas Mitroğlu
1988 - Titi
1989 - Jordan Adéoti
1991 - Felix Kroos
1992 - Daniele Baselli
1992 - Jirí Skalák
1993 - Shehu Abdullahi
1994 - Christina Grimmie
1996 - Kerim Hafız
1994 - Katie Archibald
1994 - Jerami Grant
1997 - Dean Henderson
1997 - Allan Irénée Saint-Maximin
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