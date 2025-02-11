Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Şubat hangi burç oluyor? 12 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Kova burcu , hava elementine sahip olup, gezegeni Uranüs’tür. Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve sıra dışı düşünceleriyle tanınan Kova burçları, genellikle toplumsal konulara duyarlıdır. Zeki, bağımsız ve orijinal fikirleriyle dikkat çekerler. Geleneksel kalıpları yıkmaktan çekinmez, her zaman farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşırlar.
Sosyal yapıları güçlüdür, ancak bireyselliklerini de korumayı severler. İnsan hakları, bilim ve teknoloji gibi konulara ilgi duyarlar. Duygularını derinlemesine yaşamak yerine, mantıklarıyla hareket etmeyi tercih ederler. Kova burçları için en önemli şey özgürlüktür; baskı altında kalmaktan hiç hoşlanmazlar.
Dost canlısı ve yeniliğe açık bu burç, geleceği şekillendiren fikirleriyle fark yaratır!
12 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Niyazi Sayın
1936 - Oktay Arayıcı
1946 - Ajda Pekkan
1977 - Lerzan Mutlu
1964 - Adnan Aybaba
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1915 - Lorne Greene
1934 - Bill Russell
1969 - Darren Aronofsky
1975 - Regla Torres
1980 - Christina Ricci
1988 - Claudio Acosta
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