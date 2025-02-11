12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Şubat hangi burç oluyor? 12 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Kova burcu , hava elementine sahip olup, gezegeni Uranüs’tür. Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve sıra dışı düşünceleriyle tanınan Kova burçları, genellikle toplumsal konulara duyarlıdır. Zeki, bağımsız ve orijinal fikirleriyle dikkat çekerler. Geleneksel kalıpları yıkmaktan çekinmez, her zaman farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşırlar.

Sosyal yapıları güçlüdür, ancak bireyselliklerini de korumayı severler. İnsan hakları, bilim ve teknoloji gibi konulara ilgi duyarlar. Duygularını derinlemesine yaşamak yerine, mantıklarıyla hareket etmeyi tercih ederler. Kova burçları için en önemli şey özgürlüktür; baskı altında kalmaktan hiç hoşlanmazlar.

Dost canlısı ve yeniliğe açık bu burç, geleceği şekillendiren fikirleriyle fark yaratır!

12 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Niyazi Sayın

1936 - Oktay Arayıcı

1946 - Ajda Pekkan

1977 - Lerzan Mutlu

1964 - Adnan Aybaba

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1915 - Lorne Greene

1934 - Bill Russell

1969 - Darren Aronofsky

1975 - Regla Torres

1980 - Christina Ricci

1988 - Claudio Acosta