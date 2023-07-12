Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Temmuz hangi burç? 12 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 12 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Temmuz hangi burç oluyor? 12 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 12 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
12 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1891 - Halit Fahri Ozansoy
1940 - Mehmet Akif İnan
1958 - Dilber Ay
1960 - Ahmet Ümit
1964 - Osman Tural
1966 - Fevai Arslan
1966 - Kemal Ataman
1970 - İpek Tenolcay
1973 - Umut Akyürek
1976 - Hüsnü Şenlendirici
1987 - Cansın Hacıbekiroğlu
1991 - Salih Dursun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 100 - Julius Caesar
1870 - II. Louis
1895 - Buckminster Fuller
1904 - Pablo Neruda
1913 - Willis Eugene Lamb
1948 - Benjamin Burtt
1951 - Brian Grazer
1952 - Irina Bokova
1962 - Julio César Chávez
1974 - Sharon den Adel
1982 - Antonio Cassano
1991 - James Rodríguez
1994 - Josephine Japy
1995 - Luke Shaw
1997 - Malala Yousafzai
2000 - Vinícius Júnior
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