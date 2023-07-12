12 Temmuz hangi burç? 12 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:29

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Temmuz hangi burç oluyor? 12 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 12 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

12 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1891 - Halit Fahri Ozansoy

1940 - Mehmet Akif İnan

1958 - Dilber Ay

1960 - Ahmet Ümit

1964 - Osman Tural

1966 - Fevai Arslan

1966 - Kemal Ataman

1970 - İpek Tenolcay

1973 - Umut Akyürek

1976 - Hüsnü Şenlendirici

1987 - Cansın Hacıbekiroğlu

1991 - Salih Dursun

Bugün doğan yabancı ünlüler:

MÖ 100 - Julius Caesar

1870 - II. Louis

1895 - Buckminster Fuller

1904 - Pablo Neruda

1913 - Willis Eugene Lamb

1948 - Benjamin Burtt

1951 - Brian Grazer

1952 - Irina Bokova

1962 - Julio César Chávez

1974 - Sharon den Adel

1982 - Antonio Cassano

1991 - James Rodríguez

1994 - Josephine Japy

1995 - Luke Shaw

1997 - Malala Yousafzai

2000 - Vinícius Júnior