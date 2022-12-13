13 Aralık hangi burç? 13 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

13 Aralık 2022 Salı, 10:53

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Aralık hangi burç oluyor? 13 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

13 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Turgut Demirağ

1935 - Türkan Saylan

1973 - Emre Aşık

1975 - Bahar Mert

1975 - Erdem Akakçe

1978 - Okan Yalabık

1980 - Tülin Şahin

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1553 - Henry IV

1818 - Mary Todd Lincoln

1911 - Trygve Haavelmo

1923 - Philip Anderson

1943 - İvan Kliun

1953 - Ben Bernanke

1967 - Jamie Foxx

1981 - Amy Lee

1982 - Elisa Di Francisca

1984 - Santi Gonzalez

1984 - Hanna-Maria Seppälä

1989 - Taylor Swift























