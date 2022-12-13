13 Aralık hangi burç? 13 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Aralık hangi burç oluyor? 13 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
13 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Turgut Demirağ
1935 - Türkan Saylan
1973 - Emre Aşık
1975 - Bahar Mert
1975 - Erdem Akakçe
1978 - Okan Yalabık
1980 - Tülin Şahin
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1553 - Henry IV
1818 - Mary Todd Lincoln
1911 - Trygve Haavelmo
1923 - Philip Anderson
1943 - İvan Kliun
1953 - Ben Bernanke
1967 - Jamie Foxx
1981 - Amy Lee
1982 - Elisa Di Francisca
1984 - Santi Gonzalez
1984 - Hanna-Maria Seppälä
1989 - Taylor Swift
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