10 Aralık hangi burç? 10 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Aralık hangi burç oluyor? 10 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

10 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1941 - Burçin Oraloğlu

1944 - Oya İnci

1953 - Atilla Atasoy

1957 - Hasan Kaçan

1961 - İsmet Yılmaz

1964 - Abdurrahim Karslı

1969 - Ergün Demir

1982 - Sultan Kösen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1783 - María Bibiana Benítez

1821 - Nikolay Nekrasov

1830 - Emily Dickinson

1891 - Nelly Sachs

1941 - Günter Willumeit

1957 - Michael Clarke Duncan

1960 - Kenneth Branagh

1964 - Edith González

1970 - Kevin Sharp

1980 - Sarah Chang

1983 - Xavier Samuel

1985 - Raven-Symoné

1987 - Gonzalo Higuaín

1988 - Wilfried Bony























