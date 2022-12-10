10 Aralık hangi burç? 10 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 10 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Aralık hangi burç oluyor? 10 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
10 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1941 - Burçin Oraloğlu
1944 - Oya İnci
1953 - Atilla Atasoy
1957 - Hasan Kaçan
1961 - İsmet Yılmaz
1964 - Abdurrahim Karslı
1969 - Ergün Demir
1982 - Sultan Kösen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1783 - María Bibiana Benítez
1821 - Nikolay Nekrasov
1830 - Emily Dickinson
1891 - Nelly Sachs
1941 - Günter Willumeit
1957 - Michael Clarke Duncan
1960 - Kenneth Branagh
1964 - Edith González
1970 - Kevin Sharp
1980 - Sarah Chang
1983 - Xavier Samuel
1985 - Raven-Symoné
1987 - Gonzalo Higuaín
1988 - Wilfried Bony
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