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13 Haziran hangi burç? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:33
13 Haziran hangi burç? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Haziran hangi burç oluyor? 13 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 13 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

13 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1935 - Mehmet Üstünkaya

1952 - Hikmet Körmükçü

1958 - Füsun Demirel

1965 - Vahide Perçin

1971 - Tarık

1972 - Ufuk Sarıca

1997 - Arca Tülüoğl

Bugün doğan yabancı ünlüler

823 - II. Charles

839 - III. Charles

1367 - Taejong

1865 - William Butler Yeats

1911 - Luis Alvarez

1918 - Helmut Lent

1928 - John Forbes Nash

1970 - Julián Gil

1978 - Richard Kingson

1980 - Florent Malouda

1980 - Sarah Connor

1981 - Chris Evans

1989 - Diana Hacıyeva

1989 - Andreas Samaris

1991 - Lorenzo Reyes

1993 - Milan Jevtovic

1993 - Thomas Partey

1996 - Kingsley Coman


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