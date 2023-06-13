Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Haziran hangi burç? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Haziran hangi burç oluyor? 13 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 13 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
13 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1935 - Mehmet Üstünkaya
1952 - Hikmet Körmükçü
1958 - Füsun Demirel
1965 - Vahide Perçin
1971 - Tarık
1972 - Ufuk Sarıca
1997 - Arca Tülüoğl
Bugün doğan yabancı ünlüler
823 - II. Charles
839 - III. Charles
1367 - Taejong
1865 - William Butler Yeats
1911 - Luis Alvarez
1918 - Helmut Lent
1928 - John Forbes Nash
1970 - Julián Gil
1978 - Richard Kingson
1980 - Florent Malouda
1980 - Sarah Connor
1981 - Chris Evans
1989 - Diana Hacıyeva
1989 - Andreas Samaris
1991 - Lorenzo Reyes
1993 - Milan Jevtovic
1993 - Thomas Partey
1996 - Kingsley Coman
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