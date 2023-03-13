13 Mart hangi burç? 13 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Mart hangi burç oluyor? 13 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
13 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Kemal Tahir
1915 - Melih Cevdet Anday
1916 - İsmet Bozdağ
1919 - Mualla Eyüboğlu
1926 - Doğan Avcıoğlu
1939 - Macit Flordun
1943 - Şevket Altuğ
1944 - Erkan Yücel
1950 - Haşim Kılıç
1957 - Enver Öktem
1962 - Seyhan Erözçelik
1968 - Ercan Saatçi
1971 - Günay Karacaoğlu
1982 - Hande Katipoğlu
1983 - Erkan Veyseloğlu
1985 - Taner Sağır
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1883 - Eugen von Schobert
1889 - Albert William Stevens
1892 - Pedro Calomino
1898 - Henry Hathaway
1899 - John H. van Vleck
1916 - Mario Ferrari Aggradi
1930 - Pamela Kosh
1942 - Scatman John
1950 - William H. Macy
1960 - Jorge Sampaoli
1967 - Andrés Escobar
1973 - David Draiman
1985 - Emile Hirsch
1992 - Kaya Scodelario
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