13 Mart hangi burç? 13 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Mart hangi burç oluyor? 13 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

13 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Kemal Tahir

1915 - Melih Cevdet Anday

1916 - İsmet Bozdağ

1919 - Mualla Eyüboğlu

1926 - Doğan Avcıoğlu

1939 - Macit Flordun

1943 - Şevket Altuğ

1944 - Erkan Yücel

1950 - Haşim Kılıç

1957 - Enver Öktem

1962 - Seyhan Erözçelik

1968 - Ercan Saatçi

1971 - Günay Karacaoğlu

1982 - Hande Katipoğlu

1983 - Erkan Veyseloğlu

1985 - Taner Sağır

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1883 - Eugen von Schobert

1889 - Albert William Stevens

1892 - Pedro Calomino

1898 - Henry Hathaway

1899 - John H. van Vleck

1916 - Mario Ferrari Aggradi

1930 - Pamela Kosh

1942 - Scatman John

1950 - William H. Macy

1960 - Jorge Sampaoli

1967 - Andrés Escobar

1973 - David Draiman

1985 - Emile Hirsch

1992 - Kaya Scodelario