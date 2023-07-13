13 Temmuz hangi burç? 13 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:24

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Temmuz hangi burç oluyor? 13 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 13 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

13 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1882 - İbrahim Çallı

1902 - Cemal Nadir Güler

1953 - Selçuk Yöntem

1954 - Ahmet Demircan

1954 - Sezen Aksu

1976 - Didem İnselel

1982 - Çiğdem Batur

1986 - Yakup Kılıç

1987 - Oğuz Savaş

1987 - Öykü Çelik

1990 - Murat Akça

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1938 - Michael Verhoeven

1940 - Patrick Stewart

1941 - Robert Foster

1942 - Harrison Ford

1944 - Erno Rubik

1947 - Cynthia Heimel

1957 - Penny Cook

1957 - Cameron Crowe

1957 - Bahtiyar Hanızade

1977 - Ashley Scott

1978 - Jessica Barth

1979 - Daniel Díaz

1983 - Kristof Beyens

1985 - Guillermo Ochoa

1988 - Colton Haynes

1988 - Marcos Paulo Gelmini Gomes

1988 - Steven R. McQueen

1988 - Tulisa Contostavlos

1990 - Jonathan Mensah

1990 - Eduardo Salvio

1994 - Petar Golubovic

1995 - Dante Exum

1997 - Leo Howard