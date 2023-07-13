Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Temmuz hangi burç? 13 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 13 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Temmuz hangi burç oluyor? 13 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 13 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 13 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
13 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1882 - İbrahim Çallı
1902 - Cemal Nadir Güler
1953 - Selçuk Yöntem
1954 - Ahmet Demircan
1954 - Sezen Aksu
1976 - Didem İnselel
1982 - Çiğdem Batur
1986 - Yakup Kılıç
1987 - Oğuz Savaş
1987 - Öykü Çelik
1990 - Murat Akça
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1938 - Michael Verhoeven
1940 - Patrick Stewart
1941 - Robert Foster
1942 - Harrison Ford
1944 - Erno Rubik
1947 - Cynthia Heimel
1957 - Penny Cook
1957 - Cameron Crowe
1957 - Bahtiyar Hanızade
1977 - Ashley Scott
1978 - Jessica Barth
1979 - Daniel Díaz
1983 - Kristof Beyens
1985 - Guillermo Ochoa
1988 - Colton Haynes
1988 - Marcos Paulo Gelmini Gomes
1988 - Steven R. McQueen
1988 - Tulisa Contostavlos
1990 - Jonathan Mensah
1990 - Eduardo Salvio
1994 - Petar Golubovic
1995 - Dante Exum
1997 - Leo Howard
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