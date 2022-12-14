14 Aralık hangi burç? 14 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 14 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Aralık hangi burç oluyor? 14 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
14 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1946 - Oral Çalışlar
1948 - Selda Bağcan
1951 - Nükhet Ruacan
1985 - Gaye Aksu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1009 - Go-Suzaku
1883 - Morihei Ueshiba
1908 - Morey Amsterdam
1909 - Edward Lawrie Tatum
1924 - Gohar Gasparyan
1946 - Jane Birkin
1949 - Bill Buckner
1984 - Jackson Rathbone
1988 - Nicolas Batum
1988 - Vanessa Hudgens
1991 - Offset
1992 - Ryo Miyaichi
1993 - Antonio Giovinazzi
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