14 Aralık hangi burç? 14 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Aralık hangi burç oluyor? 14 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

14 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1946 - Oral Çalışlar

1948 - Selda Bağcan

1951 - Nükhet Ruacan

1985 - Gaye Aksu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1009 - Go-Suzaku

1883 - Morihei Ueshiba

1908 - Morey Amsterdam

1909 - Edward Lawrie Tatum

1924 - Gohar Gasparyan

1946 - Jane Birkin

1949 - Bill Buckner

1984 - Jackson Rathbone

1988 - Nicolas Batum

1988 - Vanessa Hudgens

1991 - Offset

1992 - Ryo Miyaichi

1993 - Antonio Giovinazzi















