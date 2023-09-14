Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Eylül hangi burç? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 14 Eylül hangi burç oluyor? 14 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 14 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
14 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1870 - Cevat Çobanlı
1922 - Şükrü Gülesin
1923 - Semahat Geldiay
1945 - İskender Öksüz
1965 - Hülya Gülşen Irmak
1966 - Can Kahraman
1968 - Yusuf Elgörmüş
1969 - Faruk Korkmaz
1971 - İclal Aydın
1975 - Gökhan Mumcu
1978 - Arda Öziri
1986 - Barış Özbek
1987 - Emrah Tuncel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
208 - Diadumenianus
786 - Memun
1769 - Alexander von Humboldt
1791 - Franz Bopp
1804 - John Gould
1837 - Nikolai Vasilieviç Bugaev
1843 - Lola Rodríguez de Tió
1849 - Ivan Pavlov
1864 - Robert Cecil
1883 - Margaret Sanger
1898 - Hal B. Wallis
1910 - Jack Hawkins
1913 - Jacobo Arbenz Guzmán
1920 - Lawrence Klein
1926
Michel Butor
I. Düşes Carmen Franco
1928 - Alberto Korda
1930 - Jacques Godin
Anton Donchev
1933 - Zoe Caldwell
1934 - Kate Millett
1935 - Sarah Kofman
1936 - Ferid Murad
1937 - Renzo Piano
1938 - Tiziano Terzani
1939
Renato Scarpa
Mary Twala
1944 - Günter Netzer
1947 - Sam Neill
1949
Ed King
Tommy Seebach
1950
Yigal Bashan, İsrailli şarkıcı
Eijun Kiyokumo
1951
Volodimir Melnikov
Yuri Sauh
1955 - Geraldine Brooks
1956
Kostas Karamanlis
Ray Wilkins
1960 - Melissa Leo
1964 - Faith Ford
1965 - Dimitri Medvedev
1967 - Jens Lien
1968 - Josef Pröll
1970 - Mike Burns
1971
Jeff Loomis
Andre Matos
1973
Andrew Lincoln
Vincent Cespedes
Nas
1974
Hişam El Geruc
Sunday Oliseh
1977 - Alex de Souza
1978 - Carmen Kass
1979 - Ivica Olic
1980 - Ivan Radeljic
1981 - Sandro Stallbaum
1982 - SoShy
1983
Araş Burhani
Amy Jade Winehouse
1984
Eymen Meslusi
Gonzalo Castro Irizábal
1985 - Aya Ueto
1986 - Steven Naismith
1988
Maicon
Diogo Salomão
1989
Jacqueline Byers
Jimmy Butler
Jessica Brown Findlay
Lee Jong-suk
1990
Douglas Costa
Petar Filipovic
1991 - Nana
1992 - Zico
1993 - Takaharu Nishino
1994
Brahim Darri
Foxy Di
Gary Harris
Hailey Anne Nelson
Daniel O'Shaughnessy
Fehed el-Muvelled
Léo Dubois
Yumemi Kanda
1995 - Pape Abou Cissé
1997 - Benjamin Ingrosso
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