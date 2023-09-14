14 Eylül hangi burç? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 14 Eylül hangi burç oluyor? 14 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 14 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

14 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1870 - Cevat Çobanlı

1922 - Şükrü Gülesin

1923 - Semahat Geldiay

1945 - İskender Öksüz

1965 - Hülya Gülşen Irmak

1966 - Can Kahraman

1968 - Yusuf Elgörmüş

1969 - Faruk Korkmaz

1971 - İclal Aydın

1975 - Gökhan Mumcu

1978 - Arda Öziri

1986 - Barış Özbek

1987 - Emrah Tuncel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

208 - Diadumenianus

786 - Memun

1769 - Alexander von Humboldt

1791 - Franz Bopp

1804 - John Gould

1837 - Nikolai Vasilieviç Bugaev

1843 - Lola Rodríguez de Tió

1849 - Ivan Pavlov

1864 - Robert Cecil

1883 - Margaret Sanger

1898 - Hal B. Wallis

1910 - Jack Hawkins

1913 - Jacobo Arbenz Guzmán

1920 - Lawrence Klein

1926

Michel Butor

I. Düşes Carmen Franco

1928 - Alberto Korda

1930 - Jacques Godin

Anton Donchev

1933 - Zoe Caldwell

1934 - Kate Millett

1935 - Sarah Kofman

1936 - Ferid Murad

1937 - Renzo Piano

1938 - Tiziano Terzani

1939

Renato Scarpa

Mary Twala

1944 - Günter Netzer

1947 - Sam Neill

1949

Ed King

Tommy Seebach

1950

Yigal Bashan, İsrailli şarkıcı

Eijun Kiyokumo

1951

Volodimir Melnikov

Yuri Sauh

1955 - Geraldine Brooks

1956

Kostas Karamanlis

Ray Wilkins

1960 - Melissa Leo

1964 - Faith Ford

1965 - Dimitri Medvedev

1967 - Jens Lien

1968 - Josef Pröll

1970 - Mike Burns

1971

Jeff Loomis

Andre Matos

1973

Andrew Lincoln

Vincent Cespedes

Nas

1974

Hişam El Geruc

Sunday Oliseh

1977 - Alex de Souza

1978 - Carmen Kass

1979 - Ivica Olic

1980 - Ivan Radeljic

1981 - Sandro Stallbaum

1982 - SoShy

1983

Araş Burhani

Amy Jade Winehouse

1984

Eymen Meslusi

Gonzalo Castro Irizábal

1985 - Aya Ueto

1986 - Steven Naismith

1988

Maicon

Diogo Salomão

1989

Jacqueline Byers

Jimmy Butler

Jessica Brown Findlay

Lee Jong-suk

1990

Douglas Costa

Petar Filipovic

1991 - Nana

1992 - Zico

1993 - Takaharu Nishino

1994

Brahim Darri

Foxy Di

Gary Harris

Hailey Anne Nelson

Daniel O'Shaughnessy

Fehed el-Muvelled

Léo Dubois

Yumemi Kanda

1995 - Pape Abou Cissé

1997 - Benjamin Ingrosso