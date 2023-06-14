14 Haziran hangi burç? 14 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:55

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Haziran hangi burç oluyor? 14 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 14 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

14 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1521 - Takiyüddin

1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey

1899 - Selim Sarper

1945 - Coşkun Göğen

1955 - Perihan Savaş

1983 - Şebnem Kimyacıoğlu

1994 - Metin Sevinç

Bugün doğan yabancı ünlüler

1529 - II. Ferdinand

1910 - William Hanna

1917 - Lise Nørgaard

1933 - Jerzy Kosinski

1946 - Donald Trump

1949 - Alan White

1959 - Marcus Miller

1966 - Eva Lind

1970 - Ray Luzier

1970 - İlgar Memmedov

1972 - Matthias Ettrich

1976 - Massimo Oddo

1977 - Consequence

1977 - Duncan Oughton

1978 - Diablo Cody

1985 - Marvin Compper

1988 - Victoire Du Bois

1989 - Joao Rojas

1991 - Kostas Manolas