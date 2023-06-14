Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Haziran hangi burç? 14 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 14 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Haziran hangi burç oluyor? 14 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 14 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
14 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1521 - Takiyüddin
1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey
1899 - Selim Sarper
1945 - Coşkun Göğen
1955 - Perihan Savaş
1983 - Şebnem Kimyacıoğlu
1994 - Metin Sevinç
Bugün doğan yabancı ünlüler
1529 - II. Ferdinand
1910 - William Hanna
1917 - Lise Nørgaard
1933 - Jerzy Kosinski
1946 - Donald Trump
1949 - Alan White
1959 - Marcus Miller
1966 - Eva Lind
1970 - Ray Luzier
1970 - İlgar Memmedov
1972 - Matthias Ettrich
1976 - Massimo Oddo
1977 - Consequence
1977 - Duncan Oughton
1978 - Diablo Cody
1985 - Marvin Compper
1988 - Victoire Du Bois
1989 - Joao Rojas
1991 - Kostas Manolas
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