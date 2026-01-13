14 Ocak hangi burç? 14 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Ocak hangi burç oluyor? 14 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.
14 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1870 - Ali Ekber Tufan
1914 - Selahattin Ülkümen
1940 - Bilge Olgaç
1949 - Tarık Papuççuoğlu
1959 - Rasim Öztekin
1964 - Yılmaz Morgül
1970 - Fazıl Say
1993 - Damla Colbay
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1702 - Nakamikado
1818 - Ole Jacob Broch
1944 - Jan Aas
1947 - José Pacheco
1963 - Steven Soderbergh
1965 - Jill Saward
1973 - Giancarlo Fisichella
1979 - Karen Elson
1986 - Yohan Cabaye
1988 - Nissrin Dinar
1990 - Grant Gustin
1994 - Kai