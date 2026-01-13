14 Ocak hangi burç? 14 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Ocak hangi burç oluyor? 14 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

14 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1870 - Ali Ekber Tufan

1914 - Selahattin Ülkümen

1940 - Bilge Olgaç

1949 - Tarık Papuççuoğlu

1959 - Rasim Öztekin

1964 - Yılmaz Morgül

1970 - Fazıl Say

1993 - Damla Colbay

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1702 - Nakamikado

1818 - Ole Jacob Broch

1944 - Jan Aas

1947 - José Pacheco

1963 - Steven Soderbergh

1965 - Jill Saward

1973 - Giancarlo Fisichella

1979 - Karen Elson

1986 - Yohan Cabaye

1988 - Nissrin Dinar

1990 - Grant Gustin

1994 - Kai