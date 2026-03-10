En kritik davaların savcısının önlenemez yükselişi... AYM Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi yapıldı.

Mahkeme Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday oldu. Yapılan oylamada, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iki ayı doldurmadan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçildi.

ERDOĞAN AYM ÜYELİĞİNE ATAMIŞTI!

HSK'nin 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi üyesi olan Burhan Üstün’ün 10 Ocak 2021’de emekli olması nedeniyle yerine gelecek ve 12 yıl görev yapacak isim için Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapılmıştı.

Ancak seçimlerde İsa Çelik, Şaban Kazdal, Yusuf Kuzu’nun adaylıktan çekilmesi ve Nevzat Karababa ile Mikail Özdemir’in aday olmayacağını açıklamasının ardından, İrfan Fidan’ın seçilebilmesi için baskıların olduğu iddia edilmişti.

Seçimlerin sonucunda İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy alarak Erdoğan'ın seçmesi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek isimler olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde en çok oyu alan isimler arasından seçimini yapmıştı.

EN KRİTİK DAVALARIN SAVCISI...

İki aydan kısa bir sürede başsavcılıktan Anayasa Mahkemesi üyeliğine yükselen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AKP açısından en kritik davaların savcısı olarak biliniyor.

Gezi Davası ve Osman Kavala iddianamelerini yazan savcı olarak bilinen Fidan’ın ismi ilk kez 17-25 Aralık sürecinde duyuldu. 25 Aralık’ta dosya kendisine verilen Fidan’ın yaptığı soruşturma sonrasında aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zarrab’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

MİT TIR'ları davasının da savcısı olan Fidan, son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin İstanbul’da başlatılan soruşturma dosyasına bakıyordu.