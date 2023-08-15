15 Ağustos hangi burç? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:32

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:32

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Ağustos hangi burç oluyor? 15 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

15 AĞUSTOS HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1881 - Celal Nuri İleri



1899 - Mehmet Cavit Baysun



1913 - Ali Saim Ülgen



1913 - Muharrem Gürses



1919 - Mehmet Seyda



1925 - Münir Özkul



1926 - Kadir Savun

1926 - Necip Torumtay

1928 - Selim Naşit Özcan

1942 - Sevda Ferdağ



1948 - Bircan Pullukçuoğlu

1948 - Selami Şahin

1955 - Asım Can Gündüz



1962 - Rıdvan Dilmen



1963 - Mevlüt Karakaya,

1964 - Şenol Demir

1965 - Levent Ünsal

1966 - Tülay Selamoğlu

1969 - Erdal Taşçı

1969 - Yetkin Dikinciler

1976 - Alp Küçükvardar



1984 - Salih Bademci



1996 - Serkan Yavuz



Bugün doğan yabancı ünlüler

1195 - Padova'lı Antonio

1702 - Francesco Zuccarelli

1744 - Conrad Moench

1750 - Sylvain Maréchal

1769 - Napolyon Bonapart

1771 - Walter Scott

1807 - Jules Grévy

1822 - Virginia Eliza Clemm Poe

1879 - Ethel Barrymore

1889 - Jan Mankes

1892 - Louis de Broglie

1912 - Julia Child

1925 - Aldo Ciccolini

1925 - Oscar Peterson

1928 - Nicolas Roeg,

1935 - Régine Deforges

1940 - Gudrun Ensslin

1944 - Sylvie Vartan

1945 - Alain Marie Juppé,

1945 - Jill Haworth

1950 - Anne

1954 - Stieg Larsson

1955 - Afak Beşirkızı,

1957 - Zeljko Ivanek

1959 - Scott Altman

1963 - Alejandro González Iñárritu

1964 - Melinda Gates

1969 - Carlos Roa

1970 - Anthony Anderson

1972 - Ben Affleck

1973 - Natallia Sazanoviç

1974 - Natasha Henstridge

1976 - Boudewijn Zenden

1977 - Radoslav Batak

1978 - Liliya Podkopayeva,

1979 - Cassandra Lynn

1982 - Lia Quartapelle

1985 - Nipsey Hussle

1985 - Emily Kinney

1988 - Üsame es-Saidi

1989 - Joe Jonas

1989 - Ryan McGowan

1989 - Carlos Pena

1990 - Jennifer Lawrence

1992 - Wayde van Niekerk,

1993Alex Oxlade-Chamberlain

1994 - Hideyuki Nozawa

1995 - Chief Keef



