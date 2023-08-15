Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Ağustos hangi burç? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Ağustos hangi burç oluyor? 15 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
15 AĞUSTOS HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1881 - Celal Nuri İleri
1899 - Mehmet Cavit Baysun
1913 - Ali Saim Ülgen
1913 - Muharrem Gürses
1919 - Mehmet Seyda
1925 - Münir Özkul
1926 - Kadir Savun
1926 - Necip Torumtay
1928 - Selim Naşit Özcan
1942 - Sevda Ferdağ
1948 - Bircan Pullukçuoğlu
1948 - Selami Şahin
1955 - Asım Can Gündüz
1962 - Rıdvan Dilmen
1963 - Mevlüt Karakaya,
1964 - Şenol Demir
1965 - Levent Ünsal
1966 - Tülay Selamoğlu
1969 - Erdal Taşçı
1969 - Yetkin Dikinciler
1976 - Alp Küçükvardar
1984 - Salih Bademci
1996 - Serkan Yavuz
Bugün doğan yabancı ünlüler
1195 - Padova'lı Antonio
1702 - Francesco Zuccarelli
1744 - Conrad Moench
1750 - Sylvain Maréchal
1769 - Napolyon Bonapart
1771 - Walter Scott
1807 - Jules Grévy
1822 - Virginia Eliza Clemm Poe
1879 - Ethel Barrymore
1889 - Jan Mankes
1892 - Louis de Broglie
1912 - Julia Child
1925 - Aldo Ciccolini
1925 - Oscar Peterson
1928 - Nicolas Roeg,
1935 - Régine Deforges
1940 - Gudrun Ensslin
1944 - Sylvie Vartan
1945 - Alain Marie Juppé,
1945 - Jill Haworth
1950 - Anne
1954 - Stieg Larsson
1955 - Afak Beşirkızı,
1957 - Zeljko Ivanek
1959 - Scott Altman
1963 - Alejandro González Iñárritu
1964 - Melinda Gates
1969 - Carlos Roa
1970 - Anthony Anderson
1972 - Ben Affleck
1973 - Natallia Sazanoviç
1974 - Natasha Henstridge
1976 - Boudewijn Zenden
1977 - Radoslav Batak
1978 - Liliya Podkopayeva,
1979 - Cassandra Lynn
1982 - Lia Quartapelle
1985 - Nipsey Hussle
1985 - Emily Kinney
1988 - Üsame es-Saidi
1989 - Joe Jonas
1989 - Ryan McGowan
1989 - Carlos Pena
1990 - Jennifer Lawrence
1992 - Wayde van Niekerk,
1993Alex Oxlade-Chamberlain
1994 - Hideyuki Nozawa
1995 - Chief Keef
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