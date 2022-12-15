15 Aralık hangi burç? 15 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 15 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Aralık hangi burç oluyor? 15 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
15 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1916 - Orhon Murat Arıburnu
1920 - Ahmet Tarık Tekçe
1924 - Ruhi Sarıalp
1942 - Uğur Kıvılcım
1976 - Tuğba Altıntop
1985 - Aynur Aydın
1985 - Emre Kaya
1997 - Mizgin Morkoyun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
37 - Neron
1852 - Henri Becquerel
1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof
1912 - Raşid Necmettinov
1913 - Roger Gaudry
1916 - Maurice Wilkins
1943 - Lucien den Arend
1984 - Lukáš Bajer
1986 - Kim Junsu
1986 - Keylor Navas
1996 - Jenifer Brening
1996 - Oleksandr Zinchenko
1997 - Stefania LaVie Owen
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