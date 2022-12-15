15 Aralık hangi burç? 15 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:32

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Aralık hangi burç oluyor? 15 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

15 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1916 - Orhon Murat Arıburnu

1920 - Ahmet Tarık Tekçe

1924 - Ruhi Sarıalp

1942 - Uğur Kıvılcım

1976 - Tuğba Altıntop

1985 - Aynur Aydın

1985 - Emre Kaya

1997 - Mizgin Morkoyun

Bugün doğan yabancı ünlüler:

37 - Neron

1852 - Henri Becquerel

1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof

1912 - Raşid Necmettinov

1913 - Roger Gaudry

1916 - Maurice Wilkins

1943 - Lucien den Arend

1984 - Lukáš Bajer

1986 - Kim Junsu

1986 - Keylor Navas

1996 - Jenifer Brening

1996 - Oleksandr Zinchenko

1997 - Stefania LaVie Owen



























