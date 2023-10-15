Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Ekim hangi burç? 15 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 15 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 15 Ekim hangi burç oluyor? 15 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 15 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 15 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
15 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
1932 - Muammer Sun
1938 - Cemal Safi
1941 - Faruk Loğoğlu
1947 - Hümeyra
1959 - Müslüm Doğan
1965 - Zafer Koç
1973 - Güllü
1974 - Ömer Çatkıç
1988 - Mesut Özil
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
MÖ 95 - Titus Lucretius Carus
MÖ 70 - Publius Vergilius Maro
1265 - Temür Olcaytu Han
1542 - Celaleddin Muhammed Ekber (Ekber Şah)
1608 - Evangelista Torricelli
1784 - Thomas Robert Bugeaud
1785 - José Miguel Carrera
1795 - IV. Friedrich Wilhelm
1814 - Mihail Yuryeviç Lermontov
1829 - Asaph Hall
1836 - James Tissot
1844 - Friedrich Nietzsche
1872 - Wilhelm Miklas
1878 - Paul Reynaud
1879 - Jane Darwell
1880 - Marie Stopes
1887 - Frederick Fleet
1893 - II. Carol
1894 - Moşe Şaret
1900 - Mervyn LeRoy
1901 - Hermann Josef Abs
1901 - Enrique Jardiel Poncela
1905 - Charles Percy Snow
1908 - John Kenneth Galbraith
1913 - Wolfgang Lüth
1914 - Zahir Şah
1915 - İzak Şamir
1917 - Zoltán Fábri
1917 - Arthur M. Schlesinger
1920 - Mario Puzo
1920 - Henri Verneuil
1923 - Italo Calvino
1924 - Lee Iacocca
1926 - Michel Foucault
1931 - Abdül kalam
1935 - Bobby Morrow
1937 - Linda Lavin
1938 - Fela Kuti
1943 - Penny Marshall
1944 - Sali Berisha
1944 - Haim Saban
1944 - David Trimble
1946 - Stewart Stevenson
1948 - Chris de Burgh
1948 - Renato Corona
1949 - Thomas Bopp
1953 - Tito Jackson
1954 - Steve Bracks
1955 - Tanya Roberts
1957 - Mira Nair
1959 - Sarah
1962 - Isabelle Doval
1965 - Nasser El Sonbaty
1966 - Jorge Campos
1968 - Didier Deschamps
1969 - Vítor Baía
1970 - Ginuwine
1971 - Andrew Cole
1977 - David Trézéguet
1977 - Patricio Urrutia
1979 - Paul Robinson
1979 - Maris Verpakovskis
1980 - Tom Boonen
1981 - Keyshia Cole
1981 - Elena Dementieva
1983 - Bruno Senna
1984 - Jessie Ware
1985 - Arron Afflalo
1986 - Lee Donghae
1986 - Nolito
1987 - Ott Tänak
1989 - Anthony Joshua
1990 - Jeon Ji-yoon
1996 - Zelo
1999 - Bailee Madison
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