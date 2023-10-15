15 Ekim hangi burç? 15 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:50

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 15 Ekim hangi burç oluyor? 15 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 15 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 15 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

15 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

1932 - Muammer Sun

1938 - Cemal Safi

1941 - Faruk Loğoğlu

1947 - Hümeyra

1959 - Müslüm Doğan

1965 - Zafer Koç

1973 - Güllü

1974 - Ömer Çatkıç

1988 - Mesut Özil

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

MÖ 95 - Titus Lucretius Carus

MÖ 70 - Publius Vergilius Maro

1265 - Temür Olcaytu Han

1542 - Celaleddin Muhammed Ekber (Ekber Şah)

1608 - Evangelista Torricelli

1784 - Thomas Robert Bugeaud

1785 - José Miguel Carrera

1795 - IV. Friedrich Wilhelm

1814 - Mihail Yuryeviç Lermontov

1829 - Asaph Hall

1836 - James Tissot

1844 - Friedrich Nietzsche

1872 - Wilhelm Miklas

1878 - Paul Reynaud

1879 - Jane Darwell

1880 - Marie Stopes

1887 - Frederick Fleet

1893 - II. Carol

1894 - Moşe Şaret

1900 - Mervyn LeRoy

1901 - Hermann Josef Abs

1901 - Enrique Jardiel Poncela

1905 - Charles Percy Snow

1908 - John Kenneth Galbraith

1913 - Wolfgang Lüth

1914 - Zahir Şah

1915 - İzak Şamir

1917 - Zoltán Fábri

1917 - Arthur M. Schlesinger

1920 - Mario Puzo

1920 - Henri Verneuil

1923 - Italo Calvino

1924 - Lee Iacocca

1926 - Michel Foucault

1931 - Abdül kalam

1935 - Bobby Morrow

1937 - Linda Lavin

1938 - Fela Kuti

1943 - Penny Marshall

1944 - Sali Berisha

1944 - Haim Saban

1944 - David Trimble

1946 - Stewart Stevenson

1948 - Chris de Burgh

1948 - Renato Corona

1949 - Thomas Bopp

1953 - Tito Jackson

1954 - Steve Bracks

1955 - Tanya Roberts

1957 - Mira Nair

1959 - Sarah

1962 - Isabelle Doval

1965 - Nasser El Sonbaty

1966 - Jorge Campos

1968 - Didier Deschamps

1969 - Vítor Baía

1970 - Ginuwine

1971 - Andrew Cole

1977 - David Trézéguet

1977 - Patricio Urrutia

1979 - Paul Robinson

1979 - Maris Verpakovskis

1980 - Tom Boonen

1981 - Keyshia Cole

1981 - Elena Dementieva

1983 - Bruno Senna

1984 - Jessie Ware

1985 - Arron Afflalo

1986 - Lee Donghae

1986 - Nolito

1987 - Ott Tänak

1989 - Anthony Joshua

1990 - Jeon Ji-yoon

1996 - Zelo

1999 - Bailee Madison