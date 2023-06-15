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15 Haziran hangi burç? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:38
15 Haziran hangi burç? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Haziran hangi burç oluyor? 15 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 15 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

15 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1919 - Muzaffer Tema

1925 - Attilâ İlhan

1929 - Fakir Baykurt

1932 - Hüseyin Baradan

1932 - Saltuk Kaplangı

1950 - Uğur Erdener

1958 - Ege Aydan

1978 - Ahmet Çağıran

1984 - Buray

1988 - Ezgi Eyüboğlu

1992 - Muhammed Salah

Bugün doğan yabancı ünlüler

1479 - Lisa del Giocondo

1767 - Rachel Jackson

1915 - Thomas Huckle Weller

1916 - Herbert Simon

1917 - John Fenn

1924 - Ezer Weizman

1933 - Muhammed Ali Recai

1947 - Alain Aspect

1961 - Forest Whitaker

1969 - Oliver Kahn

1981 - Alou Diarra

1994 - Iñaki Williams 

1994 - Yussuf Poulsen


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