Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Haziran hangi burç? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Haziran hangi burç oluyor? 15 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 15 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 15 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
15 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1919 - Muzaffer Tema
1925 - Attilâ İlhan
1929 - Fakir Baykurt
1932 - Hüseyin Baradan
1932 - Saltuk Kaplangı
1950 - Uğur Erdener
1958 - Ege Aydan
1978 - Ahmet Çağıran
1984 - Buray
1988 - Ezgi Eyüboğlu
1992 - Muhammed Salah
Bugün doğan yabancı ünlüler
1479 - Lisa del Giocondo
1767 - Rachel Jackson
1915 - Thomas Huckle Weller
1916 - Herbert Simon
1917 - John Fenn
1924 - Ezer Weizman
1933 - Muhammed Ali Recai
1947 - Alain Aspect
1961 - Forest Whitaker
1969 - Oliver Kahn
1981 - Alou Diarra
1994 - Iñaki Williams
1994 - Yussuf Poulsen
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