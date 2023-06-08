Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 8 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Haziran hangi burç oluyor? 8 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 8 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
8 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1933 - Ertuğrul Yeşiltepe
1958 - İskender Pala
1965 - İsmail Türüt
1979 - İpek Şenoğlu
1994 - Kemal Mert Özyiğit
1996 - Doğanay Kılıç
1998 - Begüm Dalgalar
Bugün doğan yabancı ünlüler
1916 - Francis Crick
1921 - Suharto
1925 - Barbara Bush
1930 - Robert J. Aumann
1931 - Dana Wynter)
1953 - Ivo Sanader
1955 - José Antonio Camacho
1955 - Tim Berners-Lee
1982 - Nadia Petrova
1984 - Javier Mascherano
1987 - Issiar Dia
1989 - Timea Bacsinszky
1997 - Jelena Ostapenko
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