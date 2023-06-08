8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:30

Güncelleme: 08.06.2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Haziran hangi burç oluyor? 8 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 8 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

8 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1933 - Ertuğrul Yeşiltepe

1958 - İskender Pala

1965 - İsmail Türüt

1979 - İpek Şenoğlu

1994 - Kemal Mert Özyiğit

1996 - Doğanay Kılıç

1998 - Begüm Dalgalar

Bugün doğan yabancı ünlüler

1916 - Francis Crick

1921 - Suharto

1925 - Barbara Bush

1930 - Robert J. Aumann

1931 - Dana Wynter)

1953 - Ivo Sanader

1955 - José Antonio Camacho

1955 - Tim Berners-Lee

1982 - Nadia Petrova

1984 - Javier Mascherano

1987 - Issiar Dia

1989 - Timea Bacsinszky

1997 - Jelena Ostapenko