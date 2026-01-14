15 Ocak hangi burç? 15 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Ocak hangi burç oluyor? 15 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

15 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1902 - Nâzım Hikmet Ran

1941 - Özcan Tekgül

1957 - Semiha Yankı

1968 - Volkan Ünal

1971 - Metin Özbey

1976 - Zara

1977 - Ebru Şallı

1987 - Caner Büke

1994 - Sinan Gümüş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1928 - René Vautier

1956 - Sandy Tolan

1970 - Shane McMahon

1978 - Franco Pellizotti

1983 - Hugo Viana

1985 - René Adler

1987 - Kelly Kelly

1988 - Daniel Caligiuri

1988 - Sonny John Moore (Skrillex)

1990 - Kostas Slukas

1991 - Darya Klişina

1991 - Marc Bartra

1991 - Nicolai Jørgensen

1992 - Joël Veltman

1996 - Dove Cameron

2000 - Thale Rushfeldt Deila

2004 - Grace VanderWaal