16 Ağustos hangi burç? 16 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:40

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Ağustos hangi burç oluyor? 16 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

16 AĞUSTOS HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler



1055 - Melikşah



1928 - Ara Güler



1937 - Ergun Öztuna



1978 - Serdar Tuncer



1979 - Halil Sezai Paracıkoğlu



1998 - Özge Törer



Bugün doğan yabancı ünlüler

1378 - Hongxi

1557 - Agostino Carracci

1645 - Jean de La Bruyere

1650 - Vincenzo Coronelli

1744 - Pierre Méchain

1815 - Giovanni Bosco

1821 - Arthur Cayley

1832 - Wilhelm Wundt

1858 - Arthur Achleitner

1888 - Dora Gabe, Bulgar şair

1888 - T. E. Lawrence

1913 - Menachem Begin

1920 - Charles Bukowski

1923 - Jack Aeby

1924 - Fess Parker

1925 - Bahtiyar Vahabzade

1927 - Lois Nettleton

1928 - Eydie Gormé

1928 - René Ballet

1929 - Bill Evans

1929 - Fritz Von Erich

1930 - Robert Culp

1930 - Flor Silvestre

1933 - Dagfinn Bakke

1933 - Reiner Kunze

1933 - Julie Newmar

1934 - Diana Wynne Jones

1936 - Alan Hodgkinson

1939 - Billy Joe Shaver

1940 - Bruce Beresford

1945 - Bob Balaban

1945 - Russell Brookes

1946 - Lesley Ann Warren

1951 - Umaru Musa Yar'Adua,

1951 - Erten Kasımoğlu

1953 - Kathie Lee Gifford

1954 - James Cameron

1957 - Laura Innes

1958 - Angela Bassett

1958 - Madonna

1960 - Timothy Hutton

1962 - Steve Carell

1963 - Christine Cavanaugh

1964 - Barry Venison

1972 - Stan Lazaridis

1973 - Milan Rapaic

1974 - Iván Hurtado

1975 - Taika Waititi

1977 - Pavel Královec

1981 - Roque Santa Cruz

1982 - Joleon Lescott

1982 - Sevcan Orhan

1983 - Nikos Zisis

1984 - Konstantin Vassiljev

1984 - Adrián Lucero

1985 - Cristin Milioti

1987 - Eri Kitamura

1988 - Ismaïl Aissati

1989 - Moussa Sissoko

1990 - Godfrey Oboabona

1991 - José Eduardo de Araújo

1991 - Evanna Lynch

1991 - Kwon Ri-se

1991 - Young Thug

1992 - Ventura Alvarado

1992 - Diego Schwartzman

1993 - Cameron Monaghan

1994 - Julian Pollersbeck

1996 - Rashad DeAndre Vaughn

1997 - Greyson Chance



