Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Ağustos hangi burç? 16 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 15 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Ağustos hangi burç oluyor? 16 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
16 AĞUSTOS HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1055 - Melikşah
1928 - Ara Güler
1937 - Ergun Öztuna
1978 - Serdar Tuncer
1979 - Halil Sezai Paracıkoğlu
1998 - Özge Törer
Bugün doğan yabancı ünlüler
1378 - Hongxi
1557 - Agostino Carracci
1645 - Jean de La Bruyere
1650 - Vincenzo Coronelli
1744 - Pierre Méchain
1815 - Giovanni Bosco
1821 - Arthur Cayley
1832 - Wilhelm Wundt
1858 - Arthur Achleitner
1888 - Dora Gabe, Bulgar şair
1888 - T. E. Lawrence
1913 - Menachem Begin
1920 - Charles Bukowski
1923 - Jack Aeby
1924 - Fess Parker
1925 - Bahtiyar Vahabzade
1927 - Lois Nettleton
1928 - Eydie Gormé
1928 - René Ballet
1929 - Bill Evans
1929 - Fritz Von Erich
1930 - Robert Culp
1930 - Flor Silvestre
1933 - Dagfinn Bakke
1933 - Reiner Kunze
1933 - Julie Newmar
1934 - Diana Wynne Jones
1936 - Alan Hodgkinson
1939 - Billy Joe Shaver
1940 - Bruce Beresford
1945 - Bob Balaban
1945 - Russell Brookes
1946 - Lesley Ann Warren
1951 - Umaru Musa Yar'Adua,
1951 - Erten Kasımoğlu
1953 - Kathie Lee Gifford
1954 - James Cameron
1957 - Laura Innes
1958 - Angela Bassett
1958 - Madonna
1960 - Timothy Hutton
1962 - Steve Carell
1963 - Christine Cavanaugh
1964 - Barry Venison
1972 - Stan Lazaridis
1973 - Milan Rapaic
1974 - Iván Hurtado
1975 - Taika Waititi
1977 - Pavel Královec
1981 - Roque Santa Cruz
1982 - Joleon Lescott
1982 - Sevcan Orhan
1983 - Nikos Zisis
1984 - Konstantin Vassiljev
1984 - Adrián Lucero
1985 - Cristin Milioti
1987 - Eri Kitamura
1988 - Ismaïl Aissati
1989 - Moussa Sissoko
1990 - Godfrey Oboabona
1991 - José Eduardo de Araújo
1991 - Evanna Lynch
1991 - Kwon Ri-se
1991 - Young Thug
1992 - Ventura Alvarado
1992 - Diego Schwartzman
1993 - Cameron Monaghan
1994 - Julian Pollersbeck
1996 - Rashad DeAndre Vaughn
1997 - Greyson Chance
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- HDP'den yanıt!
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı