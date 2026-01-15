16 Ocak hangi burç? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Ocak hangi burç oluyor? 16 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.
16 Ocak'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Dilpesend Kadınefendi
1878 - Mehmed Abdülkadir Efendi
1906 - Abdullah Ziya Kozanoğlu
1972 - Gökhan Ertan
1972 - Ümran Kıyman
1975 - Ayça Bingöl
1983 - Erkan Kolçak Köstendil
1985 - Şahika Ercümen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1836 - Inoue Kaoru
1855 - Eleanor Marx
1878 - Harry Carey
1929 - Shigeru Koyama
1973 - Josie Davis
1974 - Kate Moss
1985 - Anna Wallentheim
1996 - Jennie Kim