16 Ocak hangi burç? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Ocak hangi burç oluyor? 16 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

OĞLAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Oğlak burcu, disiplinli yapısı ve güçlü sorumluluk bilinciyle tanınır. Hayata ciddi ve planlı bir bakış açısıyla yaklaşır; hedeflerini uzun vadeli düşünür ve sabırla ilerler. Çalışkanlığı, kararlılığı ve dayanıklılığı sayesinde zorlu koşullarda bile ayakta kalmayı başarır. Duygularını kolay kolay belli etmez, mesafeli görünebilir ancak güven duyduğunda sadık ve koruyucu bir karakter sergiler. Oğlaklar için başarı, istikrar ve saygınlık hayatın merkezinde yer alır.

16 Ocak'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1861 - Dilpesend Kadınefendi

1878 - Mehmed Abdülkadir Efendi

1906 - Abdullah Ziya Kozanoğlu

1972 - Gökhan Ertan

1972 - Ümran Kıyman

1975 - Ayça Bingöl

1983 - Erkan Kolçak Köstendil

1985 - Şahika Ercümen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1836 - Inoue Kaoru

1855 - Eleanor Marx

1878 - Harry Carey

1929 - Shigeru Koyama

1973 - Josie Davis

1974 - Kate Moss

1985 - Anna Wallentheim

1996 - Jennie Kim