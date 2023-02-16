16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:03

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Şubat hangi burç oluyor? 16 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

16 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1913 - Keriman Halis

1926 - Memet Fuat

1929 - Zihni Küçümen

1959 - Hakan Oruçkaptan

1962 - Levent İnanır

1970 - Serdar Ortaç

1978 - Faik Engin

1986 - Nevin Yanıt

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1831 - Nikolay Leskov

1868 - Wilhelm Schmidt

1926 - John Schlesinger

1935 - Sonny Bono, Amerikan şarkıcı

1936 - Fernando Solanas

1959 - John McEnroe

1964 - Christopher Eccleston

1965 - Dave Lombardo

1968 - Warren Ellis

1970 - Angelo Peruzzi

1974 - Mahershala Ali

1979 - Valentino Rossi

1981 - Susanna Kallur

1982 - Rickie Lambert

1982 - Lupe Fiasco

1987 - Hasheem Thabeet

1988 - Diego Capel

1988 - Denílson

1988 - Andrea Ranocchia

1988 - Kim Soo-hyun

1989 - Elizabeth Olsen

1990 - Abel Makkonen "The Weeknd" Tesfaye

1991 - Sergio Canales

1994 - Federico Bernardeschi

1994 - Ava Max

1996 - Nana Komatsu

1999 - Girl in Red



