16 Şubat hangi burç? 16 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 16 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Şubat hangi burç oluyor? 16 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
16 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1913 - Keriman Halis
1926 - Memet Fuat
1929 - Zihni Küçümen
1959 - Hakan Oruçkaptan
1962 - Levent İnanır
1970 - Serdar Ortaç
1978 - Faik Engin
1986 - Nevin Yanıt
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1831 - Nikolay Leskov
1868 - Wilhelm Schmidt
1926 - John Schlesinger
1935 - Sonny Bono, Amerikan şarkıcı
1936 - Fernando Solanas
1959 - John McEnroe
1964 - Christopher Eccleston
1965 - Dave Lombardo
1968 - Warren Ellis
1970 - Angelo Peruzzi
1974 - Mahershala Ali
1979 - Valentino Rossi
1981 - Susanna Kallur
1982 - Rickie Lambert
1982 - Lupe Fiasco
1987 - Hasheem Thabeet
1988 - Diego Capel
1988 - Denílson
1988 - Andrea Ranocchia
1988 - Kim Soo-hyun
1989 - Elizabeth Olsen
1990 - Abel Makkonen "The Weeknd" Tesfaye
1991 - Sergio Canales
1994 - Federico Bernardeschi
1994 - Ava Max
1996 - Nana Komatsu
1999 - Girl in Red
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