Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:17
16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Abone Ol google-news

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Temmuz  hangi burç oluyor?  16 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 16 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

16 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1902 - Orhan Şaik Gökyay

1906 - Halide Pişkin

1915 - Cihat Arman 

1918 - Müzeyyen Senar 

1945 - Çetin Tekindor

1954 - Betül Arım

1966 - Yıldız Tilbe

1978 - Gülhan Şen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1907 - Barbara Stanwyck 

1911 - Ginger Rogers 

1948 - Lars Lagerbäck 

1952 - Stewart Copeland 

1956 - Lutz Eigendorf

1956 - Tony Kushner

1957 - Wlodzimierz Smolarek

1963 - Phoebe Cates

1963 - Nina Petri

1964 - Aşot Anastasyan

1964 - Costance Adams

1967 - Will Ferrell

1971 - Bibiana Beglau

1974 - Ryan McCombs

1976 - Carlos Paredes

1976 - Elsa Pataky

1979 - Jayma Mays

1981 - Zach Randolph

1981 - Vicente Rodríguez

1981 - Maher Zain

1982 - André Greipel

1982 - Carli Lloyd

1982 - Michael Umaña

1983 - Katrina Kaif

1984 - Franco Dario Cangele

1987 - Annalynne McCord

1987 - Mousa Dembélé

1988 - Sergio Busquets

1989 - Gareth Bale

1991 - Andros Townsend,

1994 - Koki Tsukagawa

1996 - Nathaël Julan


Astroloji burç bugün hangi burç bugün hangi ünlüler doğdu

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar İkizler Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Koç Burcu Yorumu

En Çok Okunan Haberler