16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:17

Güncelleme: 16.07.2023 - 09:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Temmuz hangi burç oluyor? 16 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 16 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

16 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1902 - Orhan Şaik Gökyay

1906 - Halide Pişkin

1915 - Cihat Arman

1918 - Müzeyyen Senar

1945 - Çetin Tekindor

1954 - Betül Arım

1966 - Yıldız Tilbe

1978 - Gülhan Şen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1907 - Barbara Stanwyck

1911 - Ginger Rogers

1948 - Lars Lagerbäck

1952 - Stewart Copeland

1956 - Lutz Eigendorf

1956 - Tony Kushner

1957 - Wlodzimierz Smolarek

1963 - Phoebe Cates

1963 - Nina Petri

1964 - Aşot Anastasyan

1964 - Costance Adams

1967 - Will Ferrell

1971 - Bibiana Beglau

1974 - Ryan McCombs

1976 - Carlos Paredes

1976 - Elsa Pataky

1979 - Jayma Mays

1981 - Zach Randolph

1981 - Vicente Rodríguez

1981 - Maher Zain

1982 - André Greipel

1982 - Carli Lloyd

1982 - Michael Umaña

1983 - Katrina Kaif

1984 - Franco Dario Cangele

1987 - Annalynne McCord

1987 - Mousa Dembélé

1988 - Sergio Busquets

1989 - Gareth Bale

1991 - Andros Townsend,

1994 - Koki Tsukagawa

1996 - Nathaël Julan