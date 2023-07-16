Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Temmuz hangi burç? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Temmuz hangi burç oluyor? 16 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 16 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
16 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1902 - Orhan Şaik Gökyay
1906 - Halide Pişkin
1915 - Cihat Arman
1918 - Müzeyyen Senar
1945 - Çetin Tekindor
1954 - Betül Arım
1966 - Yıldız Tilbe
1978 - Gülhan Şen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1907 - Barbara Stanwyck
1911 - Ginger Rogers
1948 - Lars Lagerbäck
1952 - Stewart Copeland
1956 - Lutz Eigendorf
1956 - Tony Kushner
1957 - Wlodzimierz Smolarek
1963 - Phoebe Cates
1963 - Nina Petri
1964 - Aşot Anastasyan
1964 - Costance Adams
1967 - Will Ferrell
1971 - Bibiana Beglau
1974 - Ryan McCombs
1976 - Carlos Paredes
1976 - Elsa Pataky
1979 - Jayma Mays
1981 - Zach Randolph
1981 - Vicente Rodríguez
1981 - Maher Zain
1982 - André Greipel
1982 - Carli Lloyd
1982 - Michael Umaña
1983 - Katrina Kaif
1984 - Franco Dario Cangele
1987 - Annalynne McCord
1987 - Mousa Dembélé
1988 - Sergio Busquets
1989 - Gareth Bale
1991 - Andros Townsend,
1994 - Koki Tsukagawa
1996 - Nathaël Julan
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