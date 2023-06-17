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17 Haziran hangi burç? 17 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 17 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:12
17 Haziran hangi burç? 17 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Haziran  hangi burç oluyor?  17 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 17 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR? 

17 Haziran 'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

17 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1958 - Abdullah Oğuz

1976 - Bülent Bölükbaşı

1985 - Özge Gürler

1992 - Ecem Uzun

1994 - Kubilay Sönmez

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1959 - Baltazar

1962 - Bap Kennedy

1966 - Jason Patric

1982 - Alex

1987 - Kendrick Lamar


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